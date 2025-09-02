Negro designó a Williams García como nuevo jefe de Policía de Río Negro.

Otras designaciones

En Identificación Civil asumirá Ignacio González, actual Jefe de Policía de Cerro Largo, y al frente de esa Jefatura asumirá Gerardo Jorge, quien integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo de la misma Jefatura.

González, “además de haber realizado una excelente gestión en ese departamento, cuenta con formación profesional de escribano público y es licenciado en Seguridad Pública, con una vasta trayectoria en la Policía Nacional”.

Por su parte Gerardo Jorge, fue designado como nuevo jefe de Policía de Cerro Largo. “Integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo de la misma Jefatura. Se desempeñó, además, como jefe de la Seguridad Legislativa y jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones vinculadas a la seguridad pública”, detalla el comunicado.