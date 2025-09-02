Negro designó a Williams García como nuevo jefe de Policía de Río Negro.

El Ministerio del Interior designó un nuevo jefe de Policía de Río Negro, tras el cese de Sergio Solé por haber criticado al Partido Nacional en una radio local. En un comunicado, se informó que el nuevo jefe es el comisario general retirado Williams García.
“García ha desarrollado una amplia carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública. Fue director nacional de Policía Científica, director general de Información e Inteligencia Policial y director de Investigaciones de la Policía Nacional, entre otros destinos. Hasta el momento, se desempeñaba como director nacional de Identificación Civil”, explica el ministerio.
Otras designaciones
En Identificación Civil asumirá Ignacio González, actual Jefe de Policía de Cerro Largo, y al frente de esa Jefatura asumirá Gerardo Jorge, quien integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo de la misma Jefatura.
González, “además de haber realizado una excelente gestión en ese departamento, cuenta con formación profesional de escribano público y es licenciado en Seguridad Pública, con una vasta trayectoria en la Policía Nacional”.
Por su parte Gerardo Jorge, fue designado como nuevo jefe de Policía de Cerro Largo. “Integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo de la misma Jefatura. Se desempeñó, además, como jefe de la Seguridad Legislativa y jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones vinculadas a la seguridad pública”, detalla el comunicado.