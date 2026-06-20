Niño de 4 años internado grave en el Hospital Pereira Rossell con meningococo.

Ante la confirmación del caso, las autoridades sanitarias activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

Alerta del MSP

El MSP había alertado ante un alza de casos de esta infección algunos días atrás. Laura Llambi, directora de Salud de la cartera, dijo que “hay un aumento significativo de casos; no hay un brote ni transmisiones o nexo entre un caso y otro”.

Además, explicó que esta bacteria se “asocia mucho” con las infecciones respiratorias comunes, lo que genera un aumento en la circulación del meningococo, por lo que recomendó a las personas no aglomerarse en espacios cerrados, como clases o trabajos.

Hasta el momento, se detectaron 15 casos de meningococo, de los cuales tres tuvieron consecuencias mortales en Montevideo, Tacuarembó y Canelones. Sobre esto, Llambi explicó que no hay vínculo entre los casos.

La población especialmente vulnerable son los menores de 5 años así como los adultos mayores y aquellas personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad. Otros factores de riesgo son la exposición al humo de tabaco, asplenia (ausencia de bazo), etc.