Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Salud

Niño de 4 años internado grave en el Hospital Pereira Rossell con meningococo

El diagnostico de infección por meningococemia fue confirmado por autoridades del centro hospitalario. Fue trasladado de urgencia de Soriano a Montevideo.

Niño de 4 años internado grave en el Hospital Pereira Rossell con meningococo.

Niño de 4 años internado grave en el Hospital Pereira Rossell con meningococo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Un niño de 4 años permanece internado en estado grave en el hospital Pereira Rossell tras ser diagnosticado con una infección por meningococo, una bacteria que puede provocar cuadros severos, como meningitis o sepsis meningocócica.

El menor ingresó al centro asistencial con un cuadro grave y permanece bajo asistencia médica especializada. Debió ser trasladado de Soriano a Montevideo.

Ante la confirmación del caso, las autoridades sanitarias activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

Alerta del MSP

El MSP había alertado ante un alza de casos de esta infección algunos días atrás. Laura Llambi, directora de Salud de la cartera, dijo que “hay un aumento significativo de casos; no hay un brote ni transmisiones o nexo entre un caso y otro”.

Además, explicó que esta bacteria se “asocia mucho” con las infecciones respiratorias comunes, lo que genera un aumento en la circulación del meningococo, por lo que recomendó a las personas no aglomerarse en espacios cerrados, como clases o trabajos.

Hasta el momento, se detectaron 15 casos de meningococo, de los cuales tres tuvieron consecuencias mortales en Montevideo, Tacuarembó y Canelones. Sobre esto, Llambi explicó que no hay vínculo entre los casos.

La población especialmente vulnerable son los menores de 5 años así como los adultos mayores y aquellas personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad. Otros factores de riesgo son la exposición al humo de tabaco, asplenia (ausencia de bazo), etc.

Te puede interesar