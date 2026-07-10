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Política Da Silva | Montevideo | barrios

Seguridad

Sebastián Da Silva propuso el "toque de queda" en Montevideo

El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, sostuvo que debería haber "toque de queda" en “algunos barrios” y aseguró que hay delincuentes que “merecen morir”.

El senador Sebastián Da Silva promovió el toque de queda.&nbsp;

El senador Sebastián Da Silva promovió el "toque de queda". 

 Dante Fernández / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, afirmó en una entrevista con el programa Quién es quién de Diamante FM que en algunos barrios se debería aplicar una especie de "toque de queda" y sostuvo que existen delincuentes como los sicarios que "merecen morir".

Al respecto, Da Silva apuntó que “hay menores que no trafican más drogas; lo que hacen es lucir sus armas para que el mundo del malandraje los contrate para matar; es más eficiente matar que traficar droga”.

En ese contexto, afirmó que “en algunos casos hay que matar” y que hay delincuentes que “merecen morir”. “¿O vos pensás que los que andan atrás de una moto, que le pagan US$ 500, que no saben matar y que matan de 50 tiros no merecen morir? Merecen”, enfatizó el senador blanco.

"Toque de queda" y "Guardia Militar"

“Lo preocupante es que tenemos una especie de letargo”, expresó Da Silva sobre la situación del país a la que comparó con ciudades latinoamericanas que, históricamente, registraron altos índices de violencia, como Juárez (México) o Cali (Colombia).

Como parte de sus propuestas para mejorar la seguridad pública, Da Silva planteó declarar una especie de “toque de queda” en determinados barrios y horarios específicos.

También propuso reforzar el accionar policial con grupos comando provenientes de otras fuerzas, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado.

"Yo creo que podemos reforzar la Guardia Republicana y hacer una Guardia Militar. Bastante más preparados, porque en algunos casos hay que matar", aseguró el legislador nacionalista.

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