Sebastián Da Silva propuso el "toque de queda" en Montevideo

"Toque de queda" y "Guardia Militar"

“Lo preocupante es que tenemos una especie de letargo”, expresó Da Silva sobre la situación del país a la que comparó con ciudades latinoamericanas que, históricamente, registraron altos índices de violencia, como Juárez (México) o Cali (Colombia).

Como parte de sus propuestas para mejorar la seguridad pública, Da Silva planteó declarar una especie de “toque de queda” en determinados barrios y horarios específicos.

También propuso reforzar el accionar policial con grupos comando provenientes de otras fuerzas, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado.

"Yo creo que podemos reforzar la Guardia Republicana y hacer una Guardia Militar. Bastante más preparados, porque en algunos casos hay que matar", aseguró el legislador nacionalista.