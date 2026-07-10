El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, afirmó en una entrevista con el programa Quién es quién de Diamante FM que en algunos barrios se debería aplicar una especie de "toque de queda" y sostuvo que existen delincuentes como los sicarios que "merecen morir".
Seguridad
Sebastián Da Silva propuso el "toque de queda" en Montevideo
El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, sostuvo que debería haber "toque de queda" en “algunos barrios” y aseguró que hay delincuentes que “merecen morir”.