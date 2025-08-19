Noche de la Nostalgia: el plan de seguridad vial ya está definido

Campaña "Disfrutá y divertite"

El mensaje de fondo apunta a disfrutar sin descuidarse. “Las fiestas pueden vivirse sin asociarlas necesariamente al consumo”, señaló el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, quien recordó la importancia de hidratarse, descansar y organizar traslados seguros.

Los operativos se extenderán durante toda la noche del domingo 24 y la madrugada del lunes 25. La información relevada por cada intendencia será centralizada por UNASEV y presentada en una conferencia de prensa el mismo lunes a media mañana.

En la presentación de la campaña estuvieron presentes autoridades de UNASEV; el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Dr. Gabriel Rossi y el Director Nacional de Policía Caminera, Comisario Mayor Luis Calzada.

En la isntancia se dio a conocer el spot publicitario de la campaña, proyectado en salas de cine y pensado para interpelar a través del humor y la reflexión sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias.