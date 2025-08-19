La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) lanzó su campaña “Nostalgia Segura: Disfrutá y Divertite”, que acompañará el despliegue de controles y operativos durante la tradicional Noche de la Nostalgia, el próximo 24 de agosto. El objetivo central es reducir los siniestros de tránsito vinculados al consumo de alcohol y drogas, en una de las jornadas de mayor movilidad nocturna del año.
Campaña "Disfrutá y divertite"
Noche de la Nostalgia: el plan de seguridad vial ya está definido
