Inumet y MetSul anticipan días de marcada inestabilidad y descenso térmico en Uruguay

Las condiciones meteorológicas en el territorio uruguayo estarán marcadas por la inestabilidad atmosférica, vientos moderados y un ambiente marcadamente frío en las próximas jornadas, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el centro privado meteorológico brasileño MetSul Meteorologia.
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Ambos organismos coinciden en que el panorama climático combina el pasaje de mantos nubosos con probabilidad de precipitaciones y el afianzamiento de aire polar, lo que mantendrá las sensaciones térmicas acotadas en todo el territorio nacional.
Inestabilidad y vientos: El informe oficial de Inumet
De acuerdo con la información emitida por Inumet, el tiempo se presentará con predominio de cielos nubosos a cubiertos y probabilidad de precipitaciones.
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Precipitaciones y nubosidad: Se esperan lluvias aisladas y lloviznas de baja intensidad en diversas zonas, afectando especialmente las regiones sur, este y la franja costera.
Vientos y rachas costeras: Los vientos se mantendrán del sector sureste y este con intensidades medias de 20 a 30 km/h. En áreas costeras y en la capital, se prevén rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 8 °C y 10 °C en el sur del país, mientras que las máximas difícilmente superen los 13 °C a 15 °C.
La mirada regional: Advertencia de MetSul por aire polar
Por su parte, los análisis de MetSul Meteorologia destacan el impacto de las masas de aire de origen antártico que afectan la cuenca del Río de la Plata. El centro meteorológico indica que la presencia de estas corrientes frías provocará que las temperaturas se mantengan por debajo de los promedios estacionales, generando un enfriamiento nocturno severo con riesgo de heladas agrometeorológicas en las zonas rurales del interior.