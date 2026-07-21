Tesla llegó a Uruguay y reveló la apuesta con la que intenta conquistar el mercado

Respecto a las expectativas comerciales, el ejecutivo evitó dar cifras concretas sobre las ventas previstas, aunque sostuvo que la experiencia en otros mercados de la región ha superado las proyecciones iniciales de la empresa.

"Lo que nos ha pasado en estos países es que nos hemos dejado sorprender y realmente han superado nuestras expectativas. Ojalá Uruguay también nos pueda sorprender", señaló.

Ventas y expansión

Tesla comenzó a comercializar oficialmente sus vehículos el 18 de julio desde un espacio ubicado en el Punta Carretas Shopping, en Montevideo. Allí la empresa realizará inicialmente las ventas y las pruebas de manejo, mientras que más adelante prevé incorporar servicios de posventa y entrega de vehículos.

Folle explicó que, por ahora, la estrategia estará centrada en Montevideo y su área metropolitana, aunque recordó que los vehículos también pueden adquirirse directamente a través del sitio web oficial de la compañía.

Sobre una eventual expansión hacia otros puntos del país, indicó que las futuras inversiones dependerán del comportamiento del mercado y de la demanda que registren durante los primeros meses de operación.

Competencia en el mercado eléctrico

Tesla llega a Uruguay en un contexto de crecimiento de los vehículos eléctricos. Según destacó el ejecutivo, la empresa aspira a convertirse en un actor relevante dentro del segmento, apoyada en una política de precios competitivos y en la experiencia obtenida en otros países latinoamericanos.

Consultado sobre el objetivo comercial, Folle reiteró que la intención es alcanzar una participación importante en el mercado, aunque prefirió no adelantar metas específicas de ventas.

Red de cargadores

Además de la comercialización de vehículos, la compañía prevé desarrollar una red propia de Supercargadores en Uruguay.

De acuerdo con Folle, la intención es complementar la infraestructura de carga ya existente y acompañar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos en el país.

Los modelos disponibles

El ingreso de Tesla al mercado uruguayo comenzó con los modelos Y y 3. Según explicó el responsable de la operación local, el Modelo Y ha sido el vehículo más vendido en Colombia durante este año, mientras que el Modelo 3 ofrece versiones con una autonomía de hasta 750 kilómetros, lo que permite recorrer prácticamente todo el territorio uruguayo con una sola carga.

La empresa no descartó incorporar nuevos modelos en el futuro, aunque aclaró que esa decisión dependerá de la evolución de la demanda y de las preferencias del mercado uruguayo.