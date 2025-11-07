Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Plan Juntos | Casavalle | Ministerio de Vivienda

Esperanza cumplida

Nuevos hogares: Plan Juntos entregó viviendas a familias de Casavalle

El gobierno entregó nuevas viviendas en Las Quintas, en una primera etapa del Plan Juntos para realojar de 34 familias del área Río de la Plata, en Casavalle.

Nuevas viviendas en la cuenca Casavalle, barrio Las Quintas.

 Comunicación Sur
La entrega forma parte del proceso de relocalización de 34 núcleos familiares que fueron convocados a integrarse a esta zona. En esta primera etapa se entregaron 11 soluciones habitacionales, diseñadas según la composición de cada hogar. Se construyeron tres viviendas de cuatro dormitorios, cinco de tres dormitorios y tres de dos dormitorios, alcanzando un total edificado de 761 metros cuadrados.

El proyecto fue ejecutado bajo la modalidad “llave en mano” por la empresa constructora Basirey, que inició las obras el 25 de marzo de 2025 y las finalizó el 5 de noviembre, dentro de los plazos previstos.

El objetivo del Ministerio de Vivienda

Durante la ceremonia, la ministra Paseyro destacó el trabajo conjunto con las familias y subrayó que el objetivo del Ministerio de Vivienda es acompañar el proceso de integración barrial. “Esta es una nueva etapa para trabajar juntos. Vamos a estar cerca de ustedes en la vinculación con la escuela, el liceo, la policlínica y en todo lo que consideren necesario”, expresó.

Por su parte, Inés Sarríes, coordinadora del Plan Juntos, resaltó que el proceso lleva “varios años de trabajo” y que las familias ven hoy concretado un anhelo largamente esperado. “Les veo las caras y me emociona. Son familias que vienen de distintos lugares y que ahora son realojadas. Hoy toman su derecho a la casa propia”, señaló.

Además de la construcción, el proyecto incluyó un componente sociohabitacional orientado a fortalecer la convivencia, el sentido de comunidad y la integración al nuevo entorno. Durante los últimos meses, se realizaron talleres y asambleas donde se abordaron temas vinculados al relacionamiento vecinal, la resolución de conflictos y la adaptación al nuevo barrio.

También se impulsaron actividades educativas y de salud. En octubre comenzó un taller de gastronomía que se extenderá hasta diciembre y tendrá continuidad en 2026. En paralelo, se implementaron acciones de salud bucal en las que participan 17 personas, de las cuales tres ya completaron su tratamiento.

