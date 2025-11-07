Nuevos hogares: Plan Juntos entregó viviendas a familias de Casavalle

El objetivo del Ministerio de Vivienda

Durante la ceremonia, la ministra Paseyro destacó el trabajo conjunto con las familias y subrayó que el objetivo del Ministerio de Vivienda es acompañar el proceso de integración barrial. “Esta es una nueva etapa para trabajar juntos. Vamos a estar cerca de ustedes en la vinculación con la escuela, el liceo, la policlínica y en todo lo que consideren necesario”, expresó.

Por su parte, Inés Sarríes, coordinadora del Plan Juntos, resaltó que el proceso lleva “varios años de trabajo” y que las familias ven hoy concretado un anhelo largamente esperado. “Les veo las caras y me emociona. Son familias que vienen de distintos lugares y que ahora son realojadas. Hoy toman su derecho a la casa propia”, señaló.

Además de la construcción, el proyecto incluyó un componente sociohabitacional orientado a fortalecer la convivencia, el sentido de comunidad y la integración al nuevo entorno. Durante los últimos meses, se realizaron talleres y asambleas donde se abordaron temas vinculados al relacionamiento vecinal, la resolución de conflictos y la adaptación al nuevo barrio.

También se impulsaron actividades educativas y de salud. En octubre comenzó un taller de gastronomía que se extenderá hasta diciembre y tendrá continuidad en 2026. En paralelo, se implementaron acciones de salud bucal en las que participan 17 personas, de las cuales tres ya completaron su tratamiento.