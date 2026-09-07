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Sociedad Pando | hombre | Asesinado

Homicidio

Un hombre de 29 años fue asesinado a tiros en Pando

La víctima del homicidio fue hallada dentro de una vivienda de la ciudad de Pando con disparos de arma de fuego en la cabeza y en el tórax.

Investigan homicidio en Pando

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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 29 años fue asesinado de varios tiros en la cabeza y en el tórax en la ciudad de Pando, en el departamento de Canelones. La víctima fue hallada gravemente herida dentro de una casa en Juan Antonio González, esquina Salvador de Marchi.

Posteriormente, efectivos policiales trasladaron al hombre hacia un centro médico y más tarde fue derivada a un CTI de la zona, donde en las últimas falleció.

La Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes penales. Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Jefatura canaria buscan determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables del crimen.

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