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Sociedad MetSul | frío | pronóstico

Pronóstico

Inumet y MetSul prevén jornadas frías con heladas y advierten por aumento de inestabilidad primaveral

Inumet y MetSul prevén mañanas frías con heladas y nieblas, seguidas de un gradual ascenso térmico y mayor inestabilidad primaveral.

Frío en Uruguay según Inumet y Metsul

Frío en Uruguay según Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su actualización del tiempo para el inicio de septiembre de 2026, señalando el dominio de un sistema de alta presión que genera un marcado descenso de temperatura en todo el país, acompañado de heladas agrometeorológicas y formación de nieblas matinales. Paralelamente, la agencia privada de meteorología MetSul advirtió sobre un incremento gradual en el riesgo de tormentas y la formación de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur durante la transición primaveral.

Pronóstico inmediato por regiones según Inumet

Para las próximas jornadas, las autoridades meteorológicas oficiales prevén temperaturas mínimas muy bajas que oscilarán entre los 0 °C y los 5 °C a nivel nacional, con un paulatino ascenso térmico hacia la tarde:

  • Montevideo y Área Metropolitana: Mañanas frías con presencia de heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. La temperatura mínima se ubicará entre los 3 °C y 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15 °C con cielo de algo nuboso a nuboso y vientos del sector norte.

  • Zona Norte y Litoral Oeste: Se registrarán las temperaturas más bajas al amanecer, con mínimas de entre 0 °C y 2 °C y formación de heladas. En las tardes el termómetro ascenderá hasta los 19 °C, con cielo despejado a algo nuboso.

  • Centro y Este del país: Mínimas de entre 1 °C y 4 °C con probables heladas en áreas rurales y máximas de 14 °C a 17 °C con vientos moderados del sector noreste.

Advertencia de MetSul sobre la transición primaveral

Por su parte, el centro de meteorología brasileño MetSul señaló que septiembre estará caracterizado por la alternancia entre masas de aire frío tardías y el ingreso paulatino de aire cálido. Esta interacción, potenciada por las condiciones climáticas regionales, propiciará la formación de frentes de inestabilidad más intensos.

Según el organismo privado, existe una mayor propensión a la generación de ciclones extratropicales frente a las costas de Uruguay y Argentina, un fenómeno habitual de la estación que podría desencadenar eventos de lluvias abundantes y ráfagas de viento en la franja costera durante la primera mitad del mes.

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