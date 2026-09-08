Inumet y MetSul prevén jornadas frías con heladas y advierten por aumento de inestabilidad primaveral

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su actualización del tiempo para el inicio de septiembre de 2026, señalando el dominio de un sistema de alta presión que genera un marcado descenso de temperatura en todo el país, acompañado de heladas agrometeorológicas y formación de nieblas matinales. Paralelamente, la agencia privada de meteorología MetSul advirtió sobre un incremento gradual en el riesgo de tormentas y la formación de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur durante la transición primaveral.