Una investigación liderada por efectivos de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) permitió desarticular una red dedicada al ingreso, transporte y comercialización ilegal de medicamentos y suplementos en el país. El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Semiespecializada de 3.º Turno de Rivera y la Dirección Nacional de Aduanas.
Origen paraguayo
Medicamentos para adelgazar y anabólicos: cómo funcionaba la red que los vendía en Uruguay
Por internet vendían los medicamentos para adelgazar sin aval del MSP, sin control y sin mantener la cadena de frío.