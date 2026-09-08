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Sociedad medicamentos | red | policía

Origen paraguayo

Medicamentos para adelgazar y anabólicos: cómo funcionaba la red que los vendía en Uruguay

Por internet vendían los medicamentos para adelgazar sin aval del MSP, sin control y sin mantener la cadena de frío.

Operación Anastasia desarticuló red que vendía medicamentos ilegales

Operación Anastasia desarticuló red que vendía medicamentos ilegales
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Por Redacción Caras y Caretas

Una investigación liderada por efectivos de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) permitió desarticular una red dedicada al ingreso, transporte y comercialización ilegal de medicamentos y suplementos en el país. El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Semiespecializada de 3.º Turno de Rivera y la Dirección Nacional de Aduanas.

La "Operación Anastasia" culminó con la detención de tres personas mayores de edad (dos hombres de 30 y 33 años, y una mujer de 26) y la interceptación de un vehículo utilizado por la organización, además del allanamiento de una vivienda en la que se acopiaba parte de la mercadería en infracción.

Esquema de distribución y riesgos sanitarios

Según la investigación policial, los productos ingresaban de forma irregular desde Paraguay hacia Brasil para luego ser introducidos a Uruguay sin los controles sanitarios correspondientes. Una vez en territorio nacional, eran ofrecidos para tratamientos de adelgazamiento a través de redes sociales y distribuidos a diversos departamentos mediante encomiendas en bodegas de ómnibus y camiones.

Entre los elementos incautados se encuentran:

  • Fármacos anabólicos y suplementos de uso deportivo.

  • Vitaminas y sustancias de uso controlado.

  • Medicamentos que requieren receta médica y condiciones estrictas de conservación o cadena de frío, los cuales no contaban con la autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los tres implicados permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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