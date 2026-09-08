Medicamentos para adelgazar y anabólicos: cómo funcionaba la red que los vendía en Uruguay

Una investigación liderada por efectivos de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) permitió desarticular una red dedicada al ingreso, transporte y comercialización ilegal de medicamentos y suplementos en el país. El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Semiespecializada de 3.º Turno de Rivera y la Dirección Nacional de Aduanas.