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Sociedad Policías | Operación Carancho | condenados

Penas de hasta 2 años

Operación Carancho: ocho policías fueron condenados y un noveno irá a juicio

Policías que formaban parte de la red criminal, fueron condenados por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada.

Ocho policías caranchos fueron condenados por la fiscal de Toledo.

Ocho policías caranchos fueron condenados por la fiscal de Toledo.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía Departamental de Toledo, a cargo de la fiscal Paula Pereyra, logró la condena de ocho policías -mediante procesos abreviados- por su participación en una organización que utilizaba información reservada para contactar a víctimas de siniestros de tránsito y ofrecerles servicios profesionales.

Por esta investigación que lleva el nombre de Operación Carancho ya habían sido condenadas otras diez personas.

Las condenas a los policías involucrados

De acuerdo con la sentencia, cinco fueron condenados fueron consideradas autoras penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravado, en concurrencia formal con reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravado.

Por estos delitos fueron condenados a 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, con descuento de la detención cumplida.

Otras dos personas fueron condenadas como autoras de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado agravado, en concurrencia formal con reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravado.

En estos casos, la pena impuesta fue de 14 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, con descuento de la detención cumplida.

La octava persona condenada fue considerada autora penalmente responsable de los mismos delitos, a los que se sumó, en reiteración real, un delito de falsificación o alteración de un documento público. En este caso, la pena fue de dos años de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, también con descuento de la detención cumplida.

Un policía fue imputado e irá a juicio

En la misma instancia judicial se dispuso una medida cautelar respecto de un noveno policía imputado.

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno dispuso su arresto domiciliario hasta el 15 de marzo de 2027, bajo vigilancia mediante dispositivo de monitoreo electrónico, además de la prohibición de comunicarse, por cualquier medio o por interpuesta persona, con funcionarios vinculados a la investigación y con otras personas relacionadas con la causa.

La Fiscalía interpuso recurso de apelación contra esta resolución y será elevado al Tribunal de Apelaciones que corresponda.

FUENTE: Fiscalía

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