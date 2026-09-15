Colonia presentó en la Expo Prado su identidad como "tierra de inmigrantes"

Una identidad construida desde la diversidad

Durante su intervención, Rodríguez destacó la importancia de presentar a Colonia como un departamento cuya identidad se encuentra estrechamente vinculada con la inmigración y con el aporte de distintas comunidades.

La propuesta busca reflejar esa diversidad no solo desde una perspectiva cultural, sino también a través de las actividades productivas y turísticas que caracterizan al departamento.

En ese sentido, el stand funciona como un espacio de promoción y encuentro, donde se ponen en valor los principales atributos de Colonia y el trabajo desarrollado por sus productores, emprendedores e instituciones.

Turismo, producción y cultura

La presencia en la Expo Prado constituye además una oportunidad para mostrar la oferta turística de Colonia y fortalecer la difusión de sus atractivos, al tiempo que se genera un ámbito para visibilizar productos y emprendimientos departamentales.

Con “Colonia, tierra de inmigrantes”, la Intendencia apuesta a una presentación que vincula pasado y presente, resaltando el proceso mediante el cual las distintas comunidades fueron dejando su huella y contribuyendo al desarrollo cultural, social y económico del departamento.