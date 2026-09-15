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Sociedad Stand |

Diversidad cultural como foco

Colonia presentó en la Expo Prado su identidad como "tierra de inmigrantes"

La Intendencia inauguró su stand en la 121ª Expo Prado con una propuesta que pone en valor el aporte de las distintas corrientes migratorias a la identidad cultural, social y productiva del departamento.

Stand de Colonia en Expo Prado 2026

Stand de Colonia en Expo Prado 2026
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Colonia inauguró este lunes su stand en la 121ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial de la Rural del Prado, que se desarrolla en Montevideo entre el 11 y el 20 de setiembre.

La propuesta del departamento para esta edición de la Expo Prado se presenta bajo la consigna “Colonia, tierra de inmigrantes”, con el objetivo de destacar la diversidad cultural y el aporte de las diferentes corrientes migratorias que, a lo largo de la historia, contribuyeron a construir la identidad del territorio.

El acto de inauguración contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, autoridades departamentales, representantes institucionales, productores, emprendedores e invitados.

Una identidad construida desde la diversidad

Durante su intervención, Rodríguez destacó la importancia de presentar a Colonia como un departamento cuya identidad se encuentra estrechamente vinculada con la inmigración y con el aporte de distintas comunidades.

La propuesta busca reflejar esa diversidad no solo desde una perspectiva cultural, sino también a través de las actividades productivas y turísticas que caracterizan al departamento.

En ese sentido, el stand funciona como un espacio de promoción y encuentro, donde se ponen en valor los principales atributos de Colonia y el trabajo desarrollado por sus productores, emprendedores e instituciones.

Turismo, producción y cultura

La presencia en la Expo Prado constituye además una oportunidad para mostrar la oferta turística de Colonia y fortalecer la difusión de sus atractivos, al tiempo que se genera un ámbito para visibilizar productos y emprendimientos departamentales.

Con “Colonia, tierra de inmigrantes”, la Intendencia apuesta a una presentación que vincula pasado y presente, resaltando el proceso mediante el cual las distintas comunidades fueron dejando su huella y contribuyendo al desarrollo cultural, social y económico del departamento.

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