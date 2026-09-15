Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Martín Pereira |

Afectaría a miles de uruguayos

Martín Pereira advirtió por presión de EEUU sobre la brigada médica cubana: "Es una injerencia"

Martín Pereira cuestionó la presión de EEUU sobre la brigada médica cubana y advirtió que su retiro sería una injerencia que afectaría a miles de uruguayos.

&nbsp;Martín Pereira criticó la presión estadounidense sobre la brigada médica cubana en Uruguay.

 Martín Pereira criticó la presión estadounidense sobre la brigada médica cubana en Uruguay.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Pereira cuestionó que Estados Unidos intervenga en una política vinculada al sistema sanitario uruguayo y sostuvo que la situación resulta especialmente preocupante luego de que el canciller reconociera que las conversaciones sobre el tema están sobre la mesa. “Primero que nada busca injerir en el sistema de salud de otro país”, afirmó Pereira, quien señaló que, aunque el canciller aclaró que en principio no se avanzaría en el retiro de la brigada, la posibilidad genera preocupación por el impacto que tendría sobre la población.

Operación Milagro

Para el dirigente sindical, la cooperación médica cubana ha tenido un efecto concreto en miles de uruguayos. En particular, destacó el trabajo realizado a través de la Operación Milagro y sostuvo que cerca de 120.000 personas pudieron mejorar su visión mediante estas intervenciones. “Esos casi 120.000 uruguayos que hoy pueden ver, que mejoraron su vista, que hoy pueden ver sus nietos, pueden seguir laburando gracias a la Operación Milagro”, sostuvo. Pereira remarcó además que, según su visión, la atención brindada por la brigada no está condicionada por cuestiones políticas. “Ahí no hay un tinte político ni nada, no se le pregunta qué vota ni nada cuando la brigada cubana trabaja con ellos”, señaló.

El presidente de COFE y la FFSP planteó además las consecuencias que, a su entender, tendría una eventual salida de la misión médica cubana del país. “Imaginemos Uruguay sin la brigada”, expresó, antes de advertir que el país podría retroceder dos décadas en materia de acceso a determinadas intervenciones oftalmológicas.

Pereira sostuvo que, sin esta cooperación, podría volver a existir una brecha marcada entre quienes tienen recursos económicos para acceder a una operación de vista y quienes no pueden hacerlo. “Vamos a retroceder 20 años donde el que tenía plata podía operarse de la vista y el que no tenía que seguir con esos problemas visuales”, afirmó. Según el dirigente, las dificultades de visión pueden tener consecuencias que van mucho más allá de la salud, porque pueden afectar la posibilidad de trabajar y de mantener una vida independiente durante la vejez.

Críticas a Estados Unidos

Pereira calificó las presiones estadounidenses como una forma de injerencia y cuestionó que Washington intente condicionar la cooperación médica que Uruguay mantiene con Cuba. “Entendemos que esto es una injerencia de parte de Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente también sostuvo que la situación no debería analizarse únicamente desde la perspectiva uruguaya, ya que, según señaló, situaciones similares se han registrado en otros países de América Latina. En ese sentido, cuestionó la política estadounidense y afirmó que se trata de “presión económica contra economías emergentes como la uruguaya”.

Para Pereira, el eventual retiro de la brigada tendría un impacto directo sobre personas que dependen de este tipo de atención y podría profundizar las desigualdades en el acceso a la salud. La discusión, mientras tanto, coloca en el centro la continuidad de una cooperación médica que el dirigente sindical considera fundamental para miles de uruguayos y que, según sostuvo, no debería quedar condicionada por presiones externas.

Temas

Te puede interesar