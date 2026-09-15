Alerta por alquileres y compraventas truchas: una oferta barata puede esconder una estafa

El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Javier Sena, en medio de una serie de denuncias que volvieron a poner bajo la lupa las operaciones inmobiliarias realizadas por fuera del circuito formal. Entre los casos denunciados aparece el de una mujer detenida por la Policía en el edificio Manglar de Punta del Este, a quien se vincula con distintas maniobras presuntamente fraudulentas.

El engaño puede empezar con una publicación

La campaña tendrá participación de autoridades públicas y referentes del sector inmobiliario de Maldonado. La intención es que el mensaje no quede limitado a una advertencia de las inmobiliarias, sino que exista un compromiso conjunto para prevenir este tipo de situaciones.

Uno de los principales focos estará puesto en las redes sociales y en la facilidad con la que actualmente puede construirse una identidad digital aparentemente legítima.

“Lo vamos a publicar para que la gente sepa que existe esto, que no todo el mundo al que le ofrece una foto, un nombre y que le ofrece un precio barato es una cosa que está bien”, señaló Sena.

La advertencia cobra especial importancia en un mercado donde buena parte de las primeras búsquedas de alquileres y propiedades se realizan a través de internet. Según planteó el titular de la Cámara, incluso las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar la creación de una fachada digital convincente.

Por eso, la recomendación apunta a una acción concreta: verificar antes de entregar dinero o firmar un negocio.

El registro que puede evitar un problema

Sena recordó que existe una herramienta pública para comprobar si quien ofrece una propiedad está habilitado para desarrollar esa actividad.

“Si usted entra al Ministerio de Turismo va a ver las inmobiliarias que están inscriptas en el departamento de Maldonado para hacer negocios”, explicó.

La Cámara pretende que esa verificación se convierta en un paso habitual antes de entregar una seña, reservar un apartamento o avanzar en una compraventa.

La lógica es sencilla: si una oferta parece demasiado buena, si quien la publica no puede acreditar claramente quién es o si pide dinero antes de brindar garantías suficientes, detenerse y verificar puede evitar una pérdida económica.

Una mujer, varias denuncias y un problema que viene de antes

El caso que volvió a poner el tema en el centro de la escena involucra a una mujer que acumula denuncias por hechos de distinta naturaleza.

Según las denuncias mencionadas por el sector, se le atribuye haber cobrado $200.000 a un familiar de un recluso con la promesa de mejorar sus condiciones de detención en la cárcel de Las Rosas. También se la vincula con presuntas ventas fraudulentas de apartamentos y alquileres inexistentes.

Entre estos últimos aparece una operación en la que habría cobrado una seña de US$ 1.043 tras presentarse como empleada de una inmobiliaria local.

Sin embargo, para la Cámara el problema no comenzó con este caso.

“No es de ahora, ya se viene largo tiempo que está este tema arriba de la mesa”, afirmó Sena.

El referente recordó especialmente lo ocurrido durante la temporada pasada y los meses previos, cuando se registraron numerosos casos de alquileres fraudulentos.

La escena, según describió, puede ser especialmente dramática, familias que llegan a Maldonado con el auto cargado de equipaje, después de haber reservado y pagado una propiedad, para descubrir al llegar que el apartamento que habían alquilado no existe o no estaba disponible para ser ofrecido.

“Hemos atendido a mucha gente que ha venido con el auto lleno, la mujer, tres o cuatro hijos, lleno de bolsos y llegan acá y el apartamento no existe”, relató.

La campaña busca que el problema no termine después de la estafa

La Cámara ya había emitido unos diez días atrás un comunicado de alerta dirigido a la población y a quienes llegan desde el exterior.

Además, se canalizaron denuncias ante organismos como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el Ministerio de Trabajo.

Ahora el objetivo es llevar la prevención a un público más amplio mediante videos que serán difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

El mensaje que la Cámara pretende instalar es simple: antes de dejar una seña, hay que comprobar con quién se está haciendo el negocio.

En un mercado donde una publicación puede parecer profesional, una fotografía puede ser verdadera y una oferta puede tener apariencia de oportunidad, la diferencia entre un negocio legítimo y una estafa puede estar en una verificación que lleva apenas unos minutos.