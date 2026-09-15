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Cultura y espectáculos Politeama |

Entre el 23 y el 26 de setiembre

Vacaciones de primavera en el Politeama: teatro, circo, música y juego para toda la familia

El Complejo Cultural Politeama prepara una programación especial para las vacaciones de primavera, con propuestas que combinan artes escénicas, música, circo, títeres y actividades recreativas.

Vacaciones de primavera en el Politeama

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Por Redacción de Caras y Caretas

Durante las vacaciones de primavera, el Complejo Cultural Politeama abrirá sus puertas a una programación especialmente pensada para las infancias y el encuentro familiar. Entre el 23 y el 26 de setiembre, el espacio ofrecerá cuatro propuestas que transitan distintos lenguajes artísticos y tienen como eje común la imaginación, el juego y la participación.

Una aventura para imaginar

La programación comenzará el 23 de setiembre a las 16 horas con En busca del Dragón Azul, de Encanto al Alma. La propuesta invita al público a embarcarse en una aventura construida a partir de música en vivo, teatro, títeres y juegos interactivos. El espectáculo propone un recorrido compartido en el que los espectadores también forman parte de la búsqueda. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel.

Al día siguiente, el 24 de setiembre, el Paseo de las Artes se transformará en un espacio de juego con Prima el Juego, de la Unidad de Animación. Desde las 14 horas habrá estaciones de plástica y actividades recreativas para disfrutar al aire libre, con propuestas que combinan color, movimiento y creatividad. La actividad será con entrada libre.

Ese mismo día, a las 16 horas, llegará Inkógnito, de la Compañía Express, procedente de España y presentada en el marco del Festival Internacional de Circo. Dos detectives protagonizan un espectáculo sin palabras en el que se cruzan acrobacias, malabares, humor y situaciones absurdas. Las entradas están disponibles en Tickantel.

Criaturas y mundos fantásticos

El cierre de la programación estará a cargo del Kolectivo Romanelli con KI - El lugar de las criaturas, los días 25 y 26 de setiembre a las 16 horas. La obra propone ingresar a un universo fantástico poblado por criaturas gigantes y personajes sorprendentes, donde la naturaleza adquiere una dimensión extraordinaria.

A través de este mundo imaginario, el espectáculo invita a observar el entorno desde una mirada curiosa y recuperar la capacidad de asombro propia de la infancia. Las entradas se pueden adquirir mediante Tickantel.

Con esta programación, el Politeama propone una primavera atravesada por el arte, el juego y la imaginación, con alternativas para disfrutar de las vacaciones en familia y acercar a las nuevas generaciones a diferentes expresiones de la cultura.

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