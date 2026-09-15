Durante las vacaciones de primavera, el Complejo Cultural Politeama abrirá sus puertas a una programación especialmente pensada para las infancias y el encuentro familiar. Entre el 23 y el 26 de setiembre, el espacio ofrecerá cuatro propuestas que transitan distintos lenguajes artísticos y tienen como eje común la imaginación, el juego y la participación.
Entre el 23 y el 26 de setiembre
Vacaciones de primavera en el Politeama: teatro, circo, música y juego para toda la familia
El Complejo Cultural Politeama prepara una programación especial para las vacaciones de primavera, con propuestas que combinan artes escénicas, música, circo, títeres y actividades recreativas.