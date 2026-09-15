Vacaciones de primavera en el Politeama: teatro, circo, música y juego para toda la familia

Ese mismo día, a las 16 horas, llegará Inkógnito, de la Compañía Express, procedente de España y presentada en el marco del Festival Internacional de Circo. Dos detectives protagonizan un espectáculo sin palabras en el que se cruzan acrobacias, malabares, humor y situaciones absurdas. Las entradas están disponibles en Tickantel.

Criaturas y mundos fantásticos

El cierre de la programación estará a cargo del Kolectivo Romanelli con KI - El lugar de las criaturas, los días 25 y 26 de setiembre a las 16 horas. La obra propone ingresar a un universo fantástico poblado por criaturas gigantes y personajes sorprendentes, donde la naturaleza adquiere una dimensión extraordinaria.

A través de este mundo imaginario, el espectáculo invita a observar el entorno desde una mirada curiosa y recuperar la capacidad de asombro propia de la infancia. Las entradas se pueden adquirir mediante Tickantel.

Con esta programación, el Politeama propone una primavera atravesada por el arte, el juego y la imaginación, con alternativas para disfrutar de las vacaciones en familia y acercar a las nuevas generaciones a diferentes expresiones de la cultura.