Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Estados Unido |

bloqueo

EEUU aumenta presión para que gobiernos del continente expulsen a médicos cubanos

Varios países como Paraguay, Guyana, Honduras y Guatemala han puesto fin a la colaboración médica de Cuba.

Trump quiere expulsar a los médicos cubanos.

Trump quiere expulsar a los médicos cubanos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Estados Unidos intensifica la presión sobre países del continente para que terminen los convenios médicos con Cuba y expulsen a los profesionales de esa nación. Este es el caso de Venezuela, Guatemala y Honduras, los que ya han anunciado la salida de los especialistas provenientes de la isla.

Según indica la cadena Bloomberg, unos 130 médicos cubanos abandonarán Honduras esta semana tras ceder a la presión de Estados Unidos y rescindir los convenios de colaboración con La Habana.

Por su parte, el gobierno guatemalteco dijo que comenzaría a eliminar gradualmente el uso de médicos cubanos. Se trata de un programa de casi 30 años que es una fuente vital de ingresos para el gobierno cubano.

El Ministerio de Salud de ese país centroamericano dijo en un comunicado que la brigada cubana estaba formada por 412 trabajadores médicos, incluidos 333 médicos, que trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala.

EEUU aumenta presión

Señala el New York Times que el gobierno de Trump ha presionado a los países de la región para que pongan fin a las brigadas médicas cubanas. En febrero del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la restricción de visas no solo para los funcionarios y exfuncionarios cubanos implicados en las misiones médicas del país en el extranjero, sino también para los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos vinculados al programa.

Desde entonces, agrega, varios países han puesto fin a sus programas: Paraguay, y Bahamas y Guyana, cuyo ministro de Salud dijo que ahora los cubanos serían contratados de forma independiente y directa.

Venezuela redujo, tras el ataque del 3 de enero, la cantidad de médicos cubanos en su territorio y hay versiones de que daría por terminado el convenio.

En Uruguay la presencia médica cubana se circunscribe al Hospital de Ojos donde los profesionales trabajan en la salud visual de las personas. Desde 2008, cuando el gobierno de Tabaré Vázquez firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud de Cuba, decenas de médicos cubanos han logrado devolver la vista a más de 100.000 personas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar