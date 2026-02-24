EEUU aumenta presión para que gobiernos del continente expulsen a médicos cubanos

El Ministerio de Salud de ese país centroamericano dijo en un comunicado que la brigada cubana estaba formada por 412 trabajadores médicos, incluidos 333 médicos, que trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala.

EEUU aumenta presión

Señala el New York Times que el gobierno de Trump ha presionado a los países de la región para que pongan fin a las brigadas médicas cubanas. En febrero del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la restricción de visas no solo para los funcionarios y exfuncionarios cubanos implicados en las misiones médicas del país en el extranjero, sino también para los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos vinculados al programa.

Desde entonces, agrega, varios países han puesto fin a sus programas: Paraguay, y Bahamas y Guyana, cuyo ministro de Salud dijo que ahora los cubanos serían contratados de forma independiente y directa.

Venezuela redujo, tras el ataque del 3 de enero, la cantidad de médicos cubanos en su territorio y hay versiones de que daría por terminado el convenio.

En Uruguay la presencia médica cubana se circunscribe al Hospital de Ojos donde los profesionales trabajan en la salud visual de las personas. Desde 2008, cuando el gobierno de Tabaré Vázquez firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud de Cuba, decenas de médicos cubanos han logrado devolver la vista a más de 100.000 personas.