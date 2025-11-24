Operativo "India" desarticula red de explotación sexual y rescata a nueve víctimas.

También se constató que dos whiskerías de Montevideo vinculadas a la investigación eran administradas por los mismos indagados y que existían más de 60 posibles víctimas.

Investigación y detenciones

La investigación se había iniciado en octubre de 2022 y fue reactivada en junio de este año. A partir de allí se coordinaron acciones que culminaron con cuatro allanamientos simultáneos y varias órdenes de detención.

Durante los procedimientos se detuvo a cinco personas en Montevideo y, posteriormente, a otras cuatro en distintos puntos del país. Además, se incautaron dinero en pesos y dólares, documentación, teléfonos celulares, un DVR, cintas VHS, dispositivos de almacenamiento, drogas, registros municipales y de clientes, accesorios, fotografías y una pistola de aire comprimido, entre otros elementos.

Las víctimas fueron derivadas a la Unidad de Víctimas para su entrevista, mientras que los dispositivos incautados quedaron bajo pericia. La Fiscalía dispuso la conducción inmediata de los detenidos y, tras la audiencia judicial, seis personas fueron formalizadas. A tres de ellas se les impusieron medidas cautelares y otras dos quedaron sujetas a medidas limitativas.

Según lo establecido por la fiscalía, a los imputados se les atribuye, en distintos grados, la presunta comisión de un delito continuado de proxenetismo en reiteración real con un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso.

Javier Benech, director de Comunicaciones de Fiscalia, las personas detenidas son una pareja propietaria de los locales nocturnos y cuatro mujeres que estaban a cargo. Fueron formalizados por proxenetismo y suministro de estupefacientes.

El funcionario detalló que el matrimonio y una persona más cumplen medida cautelar de prisión preventiva y otras tres mujeres arresto domiciliario total, hasta el 20 de marzo, mientras continúa la investigación.