Gobierno implementa medidas para reducir el trabajo de niñas, niños y adolescentes

Trabajo infantil

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se conmemora este año en el marco de la campaña internacional “Tarjeta roja al trabajo infantil: “Juego limpio para niños, trabajo decente para adultos”, iniciativa para promover el rechazo al trabajo infantil y la defensa de los derechos de niños y adolescentes.

La OIT define el trabajo infantil como todo trabajo o actividad que priva a los niños y adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad y que resulta perjudicial para su desarrollo físico y mental. En Uruguay, los datos reportados en la Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (Ensanna 2024) indican que en nuestro país unos 40.200 niños y adolescentes, a partir de los 5 años, se encuentran en esta situación.

Civila subrayó la gravedad de esta temática “en pleno siglo XXI”, con el desarrollo de las fuerzas productivas existentes. “Convivir con esto nos interpela profundamente”, señaló, durante la jornada de reflexión organizada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Para Civila, el esfuerzo del Estado requiere una estrategia y un conjunto de políticas públicas de protección de los sectores más vulnerables y, dentro de ese grupo, a los niños y los adolescentes.

En ese sentido, indicó que, desde Desarrollo Social, al inicio del año, se incrementó el Bono Crianza, prestación para mejorar las condiciones de las infancias desde el embarazo.

Enfoque comunitario

También se refirió a los cambios “hacia un enfoque más comunitario” del programa Uruguay Crece Contigo y consideró el programa Crece desde el Pie una innovación para abordar la problemática de las condiciones habitacionales de familias vulnerables.

Añadió que se avanza de manera intersectorial en materia de políticas de primera infancia y adolescencia, a través de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA), que asegura políticas de Estado integrales para proteger los derechos de los menores, con un sistema único de seguimiento para mujeres gestantes.

Cuidado a edad temprana

Por su parte, la subinspectora del MTSS y presidenta del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), Andrea Bouret, explicó que fueron identificados casos de niñas responsables de cuidados hogareños a edades muy tempranas. Añadió que, de ellas, un tercio declaró que siente alguna lesión en su cuerpo producto de esta actividad.

El CETI reafirmó su compromiso con la prevención y la erradicación del trabajo infantil, así como la protección del trabajo adolescente permitido.

La encuesta también determinó que en el interior del país se experimenta en mayor medida el trabajo infantil en tareas productivas, en tanto que en la zona metropolitana se manifiesta más en los propios domicilios.

Bouret explicó que el CETI procura el primer plan estratégico de acciones a corto, mediano y largo plazo que abarque la realidad de los territorios, que se estima esté aprobado sobre fin de año.