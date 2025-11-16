Orsi inauguró cosecha de cebada y anunció nuevas líneas de trabajo para el sector agrícola

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la inauguración de la cosecha de cebada realizada en Ombúes de Lavalle, departamento de Colonia, en una actividad que reunió a productores, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y representantes del sector. La jornada marcó el inicio formal de una zafra considerada clave para la industria cervecera y la cadena agroexportadora del país.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Durante el evento, Orsi recordó su propia experiencia vinculada al campo, evocando la labor de su padre como trillador en las zonas rurales de Canelones. Con ese marco afectivo, subrayó la necesidad de generar nuevas oportunidades para el sector agrícola. “Para la cebada, puede venir alguna nueva oportunidad, que en pocos días podremos anunciar”, adelantó el mandatario, dejando abierta la expectativa de futuras novedades comerciales o industriales.
Fratti destacó cosecha
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, también se refirió al panorama del cultivo. Si bien pronosticó una cosecha favorable en términos de productividad, advirtió que el escenario internacional mantiene los precios deprimidos. No obstante, subrayó que el país posee herramientas fundamentales para enfrentar ese desafío: innovación tecnológica, mejoramiento genético y un estricto compromiso con la calidad.
“Detrás de cada grano hay una gran inteligencia aplicada y, sobre todo, mucho trabajo”, expresó Fratti, reafirmando la importancia de apostar a estándares elevados como elemento diferenciador. En esa línea, sostuvo que Uruguay debe consolidarse como una “boutique de alimento del mundo”, ya que no puede competir por volumen ni por precios bajos, sino por la calidad de sus productos.
El ministro señaló que el MGAP trabaja activamente en la apertura y el mantenimiento de mercados estratégicos, y adelantó que en 2026 impulsará una agenda de visitas oficiales a países árabes y asiáticos, regiones con fuerte crecimiento y bajos aranceles que representan oportunidades para la producción nacional.
Fratti destacó también algunas medidas en estudio para mejorar la competitividad del sector. Entre ellas, mencionó la posibilidad de implementar una regionalización de los seguros agrícolas, una propuesta que el ministerio ya planteó en la reciente Conferencia de Ministros de Agricultura en Brasilia, organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
En materia de infraestructura logística, el jerarca señaló que la habilitación de camiones bitrenes podría reducir hasta un 30% los costos de flete, lo que implicaría un alivio significativo para los productores. En este sentido, informó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas analiza la viabilidad de habilitar este tipo de transporte en determinadas rutas.
Plan de Bioinsumos
Otro punto destacado fue el avance del Plan Nacional de Bioinsumos para áreas ganaderas y agrícolas, un proyecto que apunta a modernizar los sistemas productivos y reducir la dependencia de insumos tradicionales. Fratti informó que durante su visita a Brasilia firmó un acuerdo de cooperación en esta materia con el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro.
La jornada también dejó anuncios relevantes en clave de integración científica. El ministro confirmó que el próximo 3 de diciembre se firmará en Punta del Este un acuerdo entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), con el objetivo de consolidar la primera estación conjunta de investigación, integrada por técnicos de ambos países. La iniciativa apunta a fortalecer la cooperación regional y a desarrollar proyectos binacionales que mejoren la productividad y la sostenibilidad del sector agropecuario.
La inauguración de la cosecha de cebada en Colonia no solo marcó el inicio de una campaña agrícola, sino que también permitió delinear los principales desafíos y oportunidades del sector para los próximos años. Con un mercado internacional desafiante, precios bajos y un escenario global incierto, las autoridades apostaron a la calidad, la innovación, la apertura de mercados y la integración regional como pilares para sostener y potenciar la producción uruguaya.