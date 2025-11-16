Orsi inauguró cosecha de cebada y anunció nuevas líneas de trabajo para el sector agrícola

“Detrás de cada grano hay una gran inteligencia aplicada y, sobre todo, mucho trabajo”, expresó Fratti, reafirmando la importancia de apostar a estándares elevados como elemento diferenciador. En esa línea, sostuvo que Uruguay debe consolidarse como una “boutique de alimento del mundo”, ya que no puede competir por volumen ni por precios bajos, sino por la calidad de sus productos.

El ministro señaló que el MGAP trabaja activamente en la apertura y el mantenimiento de mercados estratégicos, y adelantó que en 2026 impulsará una agenda de visitas oficiales a países árabes y asiáticos, regiones con fuerte crecimiento y bajos aranceles que representan oportunidades para la producción nacional.

Fratti destacó también algunas medidas en estudio para mejorar la competitividad del sector. Entre ellas, mencionó la posibilidad de implementar una regionalización de los seguros agrícolas, una propuesta que el ministerio ya planteó en la reciente Conferencia de Ministros de Agricultura en Brasilia, organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En materia de infraestructura logística, el jerarca señaló que la habilitación de camiones bitrenes podría reducir hasta un 30% los costos de flete, lo que implicaría un alivio significativo para los productores. En este sentido, informó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas analiza la viabilidad de habilitar este tipo de transporte en determinadas rutas.

Plan de Bioinsumos

Otro punto destacado fue el avance del Plan Nacional de Bioinsumos para áreas ganaderas y agrícolas, un proyecto que apunta a modernizar los sistemas productivos y reducir la dependencia de insumos tradicionales. Fratti informó que durante su visita a Brasilia firmó un acuerdo de cooperación en esta materia con el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro.

La jornada también dejó anuncios relevantes en clave de integración científica. El ministro confirmó que el próximo 3 de diciembre se firmará en Punta del Este un acuerdo entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), con el objetivo de consolidar la primera estación conjunta de investigación, integrada por técnicos de ambos países. La iniciativa apunta a fortalecer la cooperación regional y a desarrollar proyectos binacionales que mejoren la productividad y la sostenibilidad del sector agropecuario.

La inauguración de la cosecha de cebada en Colonia no solo marcó el inicio de una campaña agrícola, sino que también permitió delinear los principales desafíos y oportunidades del sector para los próximos años. Con un mercado internacional desafiante, precios bajos y un escenario global incierto, las autoridades apostaron a la calidad, la innovación, la apertura de mercados y la integración regional como pilares para sostener y potenciar la producción uruguaya.