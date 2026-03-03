Hacete socio para acceder a este contenido

poca lluvia

OSE advierte problemas de suministro en Minas y Solís de Mataojo y toma medidas

OSE recomienda “evitar actividades como el lavado de veredas, patios y vehículos así como el riego de jardines y el llenado de piscinas”.

OSE toma medidas ante falta de lluvias.

 Gastón Britos / FocoUy
OSE advierte por el abastecimiento de agua en las ciudades de Minas y Solís de Mataojo, debido a la “compleja situación hídrica que atraviesa la zona centro-sur del país” producto de las escasas precipitaciones. Ante esto, el organismo informó que se tomaron medidas, como la regulación de las presiones en las redes, para optimizar la cantidad del recurso.

Indica la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) que el objetivo de estas medidas es mejorar la vida útil de los embalses, mientras se espera mayor volumen de lluvias. Pretende “resguardar el abastecimiento humano en el corto y mediano plazo, dada la reducción crítica detectada en los caudales naturales”.

Estas acciones están determinadas por los resultados del monitoreo constante de las fuentes de suministro. La regulación de presiones busca estirar la vida útil de los embalses mientras se aguarda por un cambio en las condiciones climáticas.

A efectos de mantener el normal abastecimiento tanto en Minas como en Solís de Mataojo, OSE recomienda “evitar actividades como el lavado de veredas, patios y vehículos así como el riego de jardines y el llenado de piscinas”.

"La reducción del consumo doméstico se considera un factor fundamental para sostener el sistema de distribución mientras persista la sequía en la región centro-sur", concluye.

Falta de agua

La falta de precipitaciones ha comenzado a impactar en la economía. Por esta razón es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decretó la emergencia agropecuaria en varios departamentos al sur del río Negro.

Hasta el momento el suministro para consumo humano no se ha visto afectado.

Para revertir estas situaciones es que el Gobierno se propone construir la represa de Casupá, lo que permitiría hacer frente a situaciones críticas de déficit hídrico.

