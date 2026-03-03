OSE advierte por el abastecimiento de agua en las ciudades de Minas y Solís de Mataojo, debido a la “compleja situación hídrica que atraviesa la zona centro-sur del país” producto de las escasas precipitaciones. Ante esto, el organismo informó que se tomaron medidas, como la regulación de las presiones en las redes, para optimizar la cantidad del recurso.
OSE advierte problemas de suministro en Minas y Solís de Mataojo y toma medidas
OSE recomienda “evitar actividades como el lavado de veredas, patios y vehículos así como el riego de jardines y el llenado de piscinas”.