OSE advierte problemas de suministro en Minas y Solís de Mataojo y toma medidas

A efectos de mantener el normal abastecimiento tanto en Minas como en Solís de Mataojo, OSE recomienda “evitar actividades como el lavado de veredas, patios y vehículos así como el riego de jardines y el llenado de piscinas”.

"La reducción del consumo doméstico se considera un factor fundamental para sostener el sistema de distribución mientras persista la sequía en la región centro-sur", concluye.

Falta de agua

La falta de precipitaciones ha comenzado a impactar en la economía. Por esta razón es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decretó la emergencia agropecuaria en varios departamentos al sur del río Negro.

Hasta el momento el suministro para consumo humano no se ha visto afectado.

Para revertir estas situaciones es que el Gobierno se propone construir la represa de Casupá, lo que permitiría hacer frente a situaciones críticas de déficit hídrico.