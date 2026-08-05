Las obras de ampliación realizadas por OSE para el sistema de saneamiento en Ciudad de la Costa han entrado en su etapa final y se prevé que concluyan antes de fin de año. La intervención representa una inversión de USD 2.500.000 por parte de OSE y permitirá extender este servicio básico en el departamento de Canelones, según confirmó la directora de Obra del organismo, Paula Chury.
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OSE invierte 2,5 millones de dólares para extender la red de saneamiento en Ciudad de la Costa
Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa finalizarán este año y sumarán 60 conexiones en av. Racine de acuerdo a lo informado por OSE.