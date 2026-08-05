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Sociedad OSE  | Saneamiento | Ciudad de la Costa

ampliación

OSE invierte 2,5 millones de dólares para extender la red de saneamiento en Ciudad de la Costa

Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa finalizarán este año y sumarán 60 conexiones en av. Racine de acuerdo a lo informado por OSE.

Obras de OSE en Ciudad de la Costa

Obras de OSE en Ciudad de la Costa
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Las obras de ampliación realizadas por OSE para el sistema de saneamiento en Ciudad de la Costa han entrado en su etapa final y se prevé que concluyan antes de fin de año. La intervención representa una inversión de USD 2.500.000 por parte de OSE y permitirá extender este servicio básico en el departamento de Canelones, según confirmó la directora de Obra del organismo, Paula Chury.

Las obras en Ciudad de la Costa

El proyecto abarca la instalación de 2.500 metros de tubería de polietileno de alta densidad (PAD) en el tramo comprendido entre la Rambla Costanera y la Avenida de las Américas. Asimismo, las labores incluyen la construcción de dos estaciones de bombeo estratégicamente ubicadas: una en las cercanías de la Costanera y otra sobre la calle Dalia.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la ejecución del último tramo de tubería sobre la avenida Carlos Racine, lo que permitirá habilitar 60 nuevas conexiones domiciliarias de forma directa una vez que concluya la obra civil.

"Además de atender la demanda actual de los vecinos, la infraestructura fue diseñada con capacidad suficiente para acompañar futuros desarrollos urbanísticos y nuevos emprendimientos en el área", destacó Paula Chury.

Una vez culminados los trabajos técnicos previstos para los próximos meses, se dará inicio inmediato a las tareas de conexión en las residencias beneficiadas.

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