OSE invierte 2,5 millones de dólares para extender la red de saneamiento en Ciudad de la Costa

Las obras de ampliación realizadas por OSE para el sistema de saneamiento en Ciudad de la Costa han entrado en su etapa final y se prevé que concluyan antes de fin de año. La intervención representa una inversión de USD 2.500.000 por parte de OSE y permitirá extender este servicio básico en el departamento de Canelones, según confirmó la directora de Obra del organismo, Paula Chury.