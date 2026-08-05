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Sociedad Argentina | león |

Humo blanco

Confirmado: el papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre

El líder católico llegará a nuestro país en el marco de una gira que lo llevará también a Argentina y Perú.

El papa León XIV llegará a Uruguay en los primeros días de noviembre.

El papa León XIV llegará a Uruguay en los primeros días de noviembre.
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El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú, en respuesta a invitaciones cursadas por los jefes de Estado y las autoridades religiosas de cada país.

La primera escala del viaje será Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre, según informó la agencia noticiosa AFP. Durante su estadía recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida como parte de su agenda oficial.

Argentina y Perú

Posteriormente, el pontífice viajará a Argentina, donde estará entre el 8 y el 11 de noviembre, para finalizar la gira en Perú. En ese país, permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará, entre otros destinos, la ciudad de Chiclayo, en el noroeste peruano, de la que fue obispo tras haber vivido durante dos décadas como misionero.

En Uruguay, la Conferencia Episcopal anunció que este miércoles, a las 09:00, ofrecerá una conferencia de prensa en el auditorio de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para informar oficialmente sobre las fechas y los detalles del viaje apostólico del papa León XIV al país.

León XIV se convertirá en el segundo papa que visite nuestro país. Antes lo había hecho Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

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