Confirmado: el papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre

Argentina y Perú

Posteriormente, el pontífice viajará a Argentina, donde estará entre el 8 y el 11 de noviembre, para finalizar la gira en Perú. En ese país, permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará, entre otros destinos, la ciudad de Chiclayo, en el noroeste peruano, de la que fue obispo tras haber vivido durante dos décadas como misionero.

En Uruguay, la Conferencia Episcopal anunció que este miércoles, a las 09:00, ofrecerá una conferencia de prensa en el auditorio de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para informar oficialmente sobre las fechas y los detalles del viaje apostólico del papa León XIV al país.

León XIV se convertirá en el segundo papa que visite nuestro país. Antes lo había hecho Juan Pablo II, en 1987 y 1988.