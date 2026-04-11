Otoño firme: Madrugadas frías y tardes templadas marcan el ritmo del fin de semana

Domingo 12: Se prevé un aumento de la nubosidad hacia la tarde/noche con probables precipitaciones aisladas. Temperaturas: 15°C de mínima y 22°C de máxima .

Inicio de semana: El lunes 13 persistirá la nubosidad con vientos del sector Este de hasta 40 km/h en rachas.

2. MetSul Meteorología (Brasil)

El observatorio brasileño advierte sobre la influencia de una masa de aire frío de origen subpolar que ha comenzado a asentar las temperaturas mínimas en niveles bajos (11°C - 13°C) en gran parte del país. MetSul destaca que, aunque las tardes serán agradables, la amplitud térmica será marcada, consolidando el fin del "veranillo" observado en semanas previas.