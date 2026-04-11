Otoño firme: Madrugadas frías y tardes templadas marcan el ritmo del fin de semana

Tras el reciente paso de un ciclón extratropical que afectó el territorio nacional entre el 6 y el 8 de abril, las principales fuentes meteorológicas confirman una etapa de estabilización con características típicas de la estación otoñal. A continuación, el detalle actualizado según los organismos oficiales y modelos de referencia:
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
1. Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)
Para la jornada de hoy, sábado 11 de abril, el Inumet reporta condiciones estables con un ligero ascenso en la temperatura máxima, alcanzando los 23°C, mientras que la mínima se situó en el entorno de los 11°C.
-
Domingo 12: Se prevé un aumento de la nubosidad hacia la tarde/noche con probables precipitaciones aisladas. Temperaturas: 15°C de mínima y 22°C de máxima.
Inicio de semana: El lunes 13 persistirá la nubosidad con vientos del sector Este de hasta 40 km/h en rachas.
2. MetSul Meteorología (Brasil)
El observatorio brasileño advierte sobre la influencia de una masa de aire frío de origen subpolar que ha comenzado a asentar las temperaturas mínimas en niveles bajos (11°C - 13°C) en gran parte del país. MetSul destaca que, aunque las tardes serán agradables, la amplitud térmica será marcada, consolidando el fin del "veranillo" observado en semanas previas.
3. Windguru (Modelos de Viento)
Para las zonas costeras y el sector náutico, los modelos de Windguru indican:
-
Vientos actuales: Predominancia del sector Este/Noreste con intensidades leves de entre 7 y 11 mph.
Tendencia: Se espera una rotación del viento hacia el sector Oeste para el domingo, con una disminución de la intensidad (7 mph), facilitando condiciones óptimas para actividades al aire libre antes del incremento de nubosidad nocturno.