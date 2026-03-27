Otoño en Uruguay: de las termas saladas a las quebradas del norte

Grutas de Salamanca

Por su parte, la emblemática Quebrada de los Cuervos destaca por su identidad como área protegida, donde el contacto directo con un ecosistema de bosques de galería y los senderos con vistas panorámicas hacia las profundidades del valle, proponen una experiencia de senderismo inigualable.

Quebrada de los Cuervos

A esto se añaden los recorridos en bicicleta por diversas localidades, que permiten una mirada más pausada del entorno urbano y natural. Por otro lado, la visita a bodegas familiares permite conocer de cerca la tradición vitivinícola del país, con catas que resaltan el sabor de la producción local.

Tradición vitivinícola

Finalmente, el Ecoparque Tálice se consolida como una parada obligatoria para el disfrute en familia, ya que integra la conservación de la fauna con el esparcimiento en amplios espacios al aire libre.

Ecoparque Tálice

Esta propuesta se complementa con la riqueza del Geoparque Grutas del Palacio, un sitio que cuenta con el Sello UNESCO y que invita a descubrir la historia de la tierra en pleno corazón del país.

Geoparque Grutas del Palacio

El otoño, con su luz suave y temperaturas agradables, es el aliado perfecto para transitar estos paisajes. El cambio de color en el monte nativo y la serenidad de los puntos turísticos, invitan a redescubrir el país con una mirada renovada, para aprovechar al máximo cada jornada de esta estación y de todo el año.