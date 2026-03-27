Otoño en Uruguay: de las termas saladas a las quebradas del norte

Entre los sitios destacados aparece el área protegida Montes del Queguay, donde el río ofrece el entorno perfecto para recorridos en canoa, flotadas y circuitos que combinan historia con avistamiento de aves. Muy cerca de allí, la propuesta suma a las Termas del Almirón, un complejo que se distingue por sus aguas mineralizadas únicas en la zona. Estos pozos salados poseen propiedades terapéuticas de gran valor, ideales para el relax en un ambiente de calma total.
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El recorrido hacia el norte lleva al Valle del Lunarejo, un paisaje que despliega su magia entre quebradas y cascadas características de Rivera. El acompañamiento de baqueanos locales permite el acceso a estas caídas de agua de forma segura, lo que garantiza una travesía auténtica por el lugar. Para quienes buscan una experiencia de alojamiento diferente, existen opciones de tendencia como el glamping, que facilita una desconexión total bajo las estrellas.
La oferta de temporada también integra las Grutas de Salamanca, un destino que invita a la exploración de formaciones geológicas fascinantes y al disfrute de serranías únicas.
Por su parte, la emblemática Quebrada de los Cuervos destaca por su identidad como área protegida, donde el contacto directo con un ecosistema de bosques de galería y los senderos con vistas panorámicas hacia las profundidades del valle, proponen una experiencia de senderismo inigualable.
A esto se añaden los recorridos en bicicleta por diversas localidades, que permiten una mirada más pausada del entorno urbano y natural. Por otro lado, la visita a bodegas familiares permite conocer de cerca la tradición vitivinícola del país, con catas que resaltan el sabor de la producción local.
Finalmente, el Ecoparque Tálice se consolida como una parada obligatoria para el disfrute en familia, ya que integra la conservación de la fauna con el esparcimiento en amplios espacios al aire libre.
Esta propuesta se complementa con la riqueza del Geoparque Grutas del Palacio, un sitio que cuenta con el Sello UNESCO y que invita a descubrir la historia de la tierra en pleno corazón del país.
El otoño, con su luz suave y temperaturas agradables, es el aliado perfecto para transitar estos paisajes. El cambio de color en el monte nativo y la serenidad de los puntos turísticos, invitan a redescubrir el país con una mirada renovada, para aprovechar al máximo cada jornada de esta estación y de todo el año.
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