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Sociedad amenazas | adolescentes | detenidos

Río Negro

Otros dos adolescentes fueron detenidos por amenazas en centros educativos

Dos adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Río Negro por amenazas en centros educativos de Fray Bentos y Young.

Dos adolescentes de Río Negro y uno de Canelones son investigados por amenazas.

Dos adolescentes de Río Negro y uno de Canelones son investigados por amenazas.
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Por Redacción Caras y Caretas

Dos adolescentes de Fray Bentos y Young (departamento de Río Negro) fueron identificados por la Policía como autores de una serie de amenazas escritas en baños de centros educativos, episodios que han alterado el normal funcionamiento de los liceos del país en la última semana y tienen en alerta a las autoridades.

Amenazas en liceos de Fray Bentos y Young

Los dos menores identificados fueron puestos disposición de la Fiscalía de Río Negro.

Para el adolescente de Fray Bentos, la resolución de la Justicia es que comparezca con un mayor responsable, mientras que para el de Young, se continúa con la investigación para determinar su responsabilidad, informó Subrayado.

Al respecto, el Jefe de Policía de Río Negro, Williams García, explicó que el trabajo se ha hecho en conjunto con los centros de estudio donde ocurrieron las amenazas.

Amenaza por Instagram de un adolescente de Canelones

Un tercer adolescente fue identificado por la Policía por estar involucrado en amenazas mediante la red social Instagram.

En este tercer caso, García señaló que hubo "un trabajo de DIPN, a través de la oficina de análisis en web, donde se estableció un lugar donde con una IP asociada, asociada también a un teléfono, y en ese caso se está trabajando junto con la Dirección de Inteligencia, a los efectos de poder establecer responsabilidades. En ese hogar -del departamento de Canelones- reside una persona mayor de edad y un adolescente de 15 años", indicó.

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