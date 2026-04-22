Otros dos adolescentes fueron detenidos por amenazas en centros educativos

Al respecto, el Jefe de Policía de Río Negro, Williams García, explicó que el trabajo se ha hecho en conjunto con los centros de estudio donde ocurrieron las amenazas.

Amenaza por Instagram de un adolescente de Canelones

Un tercer adolescente fue identificado por la Policía por estar involucrado en amenazas mediante la red social Instagram.

En este tercer caso, García señaló que hubo "un trabajo de DIPN, a través de la oficina de análisis en web, donde se estableció un lugar donde con una IP asociada, asociada también a un teléfono, y en ese caso se está trabajando junto con la Dirección de Inteligencia, a los efectos de poder establecer responsabilidades. En ese hogar -del departamento de Canelones- reside una persona mayor de edad y un adolescente de 15 años", indicó.