Dos adolescentes de Fray Bentos y Young (departamento de Río Negro) fueron identificados por la Policía como autores de una serie de amenazas escritas en baños de centros educativos, episodios que han alterado el normal funcionamiento de los liceos del país en la última semana y tienen en alerta a las autoridades.
Río Negro
Otros dos adolescentes fueron detenidos por amenazas en centros educativos
Dos adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Río Negro por amenazas en centros educativos de Fray Bentos y Young.