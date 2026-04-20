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Sociedad Policía | amenazas | Ministerio del Interior

Intervino Inau y hubo condenas

Policía logró identificar a algunos responsables de las amenazas en centros educativos

Director de la Policía informó que algunos de los adolescentes que participaron de amenazas ya fueron identificados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Director de Investigaciones de la Policía, Comisario General (R) Julio Sena.

Director de Investigaciones de la Policía, Comisario General (R) Julio Sena.
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Por Redacción Caras y Caretas

Las autoridades investigan una serie de amenazas difundidas a través de redes sociales y otros medios, apuntadas a varios centros educativos. Jerarcas de la Policía Nacional recordaron que este tipo de conductas son sancionables penalmente y se solicita a padres y referentes a supervisar el uso de herramientas digitales.

El Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, informó que algunos de los adolescentes que participaron en estas amenazas ya han sido identificados y puestos a disposición de la Fiscalía competente.

En algunos casos se determinó la intervención del Inau (Instituto del Niño y adolescente del Uruguay) e incluso condenas judiciales por infracción.

Embed - Ministerio del Interior informó sobre avance en investigaciones de amenazas en centros educativos

Trabajo de la Policía con la comunidad educativa

Azambuya señaló que la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) de cada departamento está interviniendo en los centros educativos, con el objetivo de colaborar con las autoridades y contribuir a encauzar la situación.

Las autoridades dispusieron actuaciones policiales inmediatas, en coordinación con las autoridades educativas, a efectos de verificar la veracidad de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.

Avances en las investigaciones

Por su parte, el Director de Investigaciones, Comisario General (R) Julio Sena, detalló que se realiza un monitoreo a nivel nacional de las denuncias registradas, así como de su evolución y grado de esclarecimiento.

Asimismo, indicó que la Policía Nacional cuenta con las herramientas de análisis e inteligencia necesarias para abordar estas situaciones, destacando el trabajo de Policía Científica y de la Dirección Nacional de Cibercrimen, que se encuentran recabando información relevante para dar continuidad a las investigaciones.

El Ministerio del Interior recuerda que las amenazas de bomba y violencia, como otras conductas similares, resultan sancionables, ya que atentan con la seguridad privada de las personas, además de perturbar el funcionamiento de los centros de enseñanza, y generar alarma pública.

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