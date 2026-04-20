Policía logró identificar a algunos responsables de las amenazas en centros educativos

Embed - Ministerio del Interior informó sobre avance en investigaciones de amenazas en centros educativos

Trabajo de la Policía con la comunidad educativa

Azambuya señaló que la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) de cada departamento está interviniendo en los centros educativos, con el objetivo de colaborar con las autoridades y contribuir a encauzar la situación.

Las autoridades dispusieron actuaciones policiales inmediatas, en coordinación con las autoridades educativas, a efectos de verificar la veracidad de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.

Avances en las investigaciones

Por su parte, el Director de Investigaciones, Comisario General (R) Julio Sena, detalló que se realiza un monitoreo a nivel nacional de las denuncias registradas, así como de su evolución y grado de esclarecimiento.

Asimismo, indicó que la Policía Nacional cuenta con las herramientas de análisis e inteligencia necesarias para abordar estas situaciones, destacando el trabajo de Policía Científica y de la Dirección Nacional de Cibercrimen, que se encuentran recabando información relevante para dar continuidad a las investigaciones.

El Ministerio del Interior recuerda que las amenazas de bomba y violencia, como otras conductas similares, resultan sancionables, ya que atentan con la seguridad privada de las personas, además de perturbar el funcionamiento de los centros de enseñanza, y generar alarma pública.