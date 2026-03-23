Paros en liceos de Montevideo y Paysandú por hechos de violencia

Hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en liceos determinaron paros y reclamos de los docentes por medidas de seguridad. Los casos se dieron en los liceos 24 de Montevideo y en el 5 de Paysandú. Los hechos fueron protagonizados por alumnos.
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Desde el viernes y hasta este lunes se realizó un paro en el Liceo 24, ubicado en Paso de la Arena, luego de que un estudiante se ofuscara con un profesor de Literatura, lo insultara y lo golpeara, informó Telenoche (Canal 4).
La dirigente de la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES), Verónica Méndez, dijo que el docente “le pidió al chico que esperara porque no era su turno y se molestó, empezó a gritar improperios. El profesor le pidió que se retirara. Fue a la adscripción, la adscripta intentó conversar con él para que se tranquilizara, pero empezó a patear las papeleras, volvió a la clase y agredió al profesor, propinándole un golpe en la cara”.
De inmediato se activaron los protocolos, pero el estudiante abandonó el liceo.
Las clases se retomarán los cursos de manera escalonada a partir de este martes, con talleres y actividades de concientización sobre la violencia y la convivencia en el centro de estudios.
Paro en Paysandú
Por su parte, docentes del Liceo 5 de Paysandú realizaron un paro y ocupación debido a trifulca entre alumnos en las que dos adscriptas resultaron agredidas al intentar intervenir.
La docente Sully Guichón dijo a Subrayado (Canal 10) que este tipo de hechos se reiteran en algunos centros de estudio, aclaró que nos son diarios y que no intervienen la mayoría de los alumnos.
"Pudimos hacerle ciertos pedidos y se puede tener un portero en la institución porque no tenemos (...) tenemos un portero eléctrico, pero no funciona entonces somos nosotras las que abrimos y cerramos y tratamos de que no entre nadie más a la institución", indicó la profesora Victoria Varela.