Paros en liceos de Montevideo y Paysandú por hechos de violencia

De inmediato se activaron los protocolos, pero el estudiante abandonó el liceo.

Las clases se retomarán los cursos de manera escalonada a partir de este martes, con talleres y actividades de concientización sobre la violencia y la convivencia en el centro de estudios.

Paro en Paysandú

Por su parte, docentes del Liceo 5 de Paysandú realizaron un paro y ocupación debido a trifulca entre alumnos en las que dos adscriptas resultaron agredidas al intentar intervenir.

La docente Sully Guichón dijo a Subrayado (Canal 10) que este tipo de hechos se reiteran en algunos centros de estudio, aclaró que nos son diarios y que no intervienen la mayoría de los alumnos.

"Pudimos hacerle ciertos pedidos y se puede tener un portero en la institución porque no tenemos (...) tenemos un portero eléctrico, pero no funciona entonces somos nosotras las que abrimos y cerramos y tratamos de que no entre nadie más a la institución", indicó la profesora Victoria Varela.