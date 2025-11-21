Paysandú: "Pudieron haberla matado" dijo madre de la niña golpeada por liceales.

Son horas de conmoción tras la agresión sufrida por una alumna de 12 años dentro del predio de la Escuela Nº 98 en Paysandú, donde un grupo de liceales ingresó sin autorización y la atacó durante el recreo. La niña permanece internada con lesiones en el bazo y reposo absoluto, luego de lo que la familia describe como “una golpiza salvaje”.
“Esto fue una represalia”
La madre de la menor, Dahiana Maristán, contó que su hija intervino un día antes para defender a otra alumna que estaba siendo golpeada en un baño del centro educativo. Ese episodio terminó en amenazas: “Le dijeron que iban a venir otras niñas a pegarle. Ella me lo contó, yo hablé con la maestra, pero nunca imaginé que la atacarían dentro de la escuela, en pleno recreo”, explicó en diálogo con varios medios de comunicación.
Tras el ataque, la niña fue trasladada de urgencia y quedó internada bajo estricto reposo. “Tiene una contusión en el bazo que sangró y esa sangre se alojó en el estómago. Está con antibióticos, inmovilizada y solo puede tomar líquidos. Cualquier movimiento o inflamación podría empeorar la lesión”, detalló la madre. “La pudieron haber matado”, agregó.
“Entraron como si nada; la escuela tiene que explicar cómo pasó”
La tía de la niña, que acompaña a la familia desde el primer momento, cuestionó la falta de control en el centro educativo. “Entraron cuatro menores como si nada. ¿Cómo puede ser que cualquiera pueda meterse al recreo? La escuela tiene que explicar cómo pasó esto”, dijo. También afirmó que el ataque no fue un hecho aislado: “Ya había habido otra agresión dos días antes. Nadie actuó a tiempo y hoy mi sobrina está en un hospital”.
Protocolos activados
La inspectora de zona de Primaria, Mónica Acuña, aseguró que la Inspección Departamental actuó “de forma inmediata”, presentando la denuncia policial, llamando a emergencia y activando protocolos con equipos especializados y el programa Escuelas Disfrutables. La Policía confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía de Tercer Turno, mientras que la PCOP trabaja con la comunidad educativa para prevenir nuevos episodios.
Las familias de Sexto Año difundieron un comunicado anunciando que no enviarán a sus hijos a clase hasta que existan “medidas claras y efectivas” que garanticen la seguridad dentro de la institución.