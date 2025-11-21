Paysandú: "Pudieron haberla matado" dijo madre de la niña golpeada por liceales.

“Entraron como si nada; la escuela tiene que explicar cómo pasó”

La tía de la niña, que acompaña a la familia desde el primer momento, cuestionó la falta de control en el centro educativo. “Entraron cuatro menores como si nada. ¿Cómo puede ser que cualquiera pueda meterse al recreo? La escuela tiene que explicar cómo pasó esto”, dijo. También afirmó que el ataque no fue un hecho aislado: “Ya había habido otra agresión dos días antes. Nadie actuó a tiempo y hoy mi sobrina está en un hospital”.

Protocolos activados

La inspectora de zona de Primaria, Mónica Acuña, aseguró que la Inspección Departamental actuó “de forma inmediata”, presentando la denuncia policial, llamando a emergencia y activando protocolos con equipos especializados y el programa Escuelas Disfrutables. La Policía confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía de Tercer Turno, mientras que la PCOP trabaja con la comunidad educativa para prevenir nuevos episodios.

Las familias de Sexto Año difundieron un comunicado anunciando que no enviarán a sus hijos a clase hasta que existan “medidas claras y efectivas” que garanticen la seguridad dentro de la institución.