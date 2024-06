Pericia psiquiátrica a Romina Celeste indica que puede ir a prisión

La defensa de Romina Celeste pidió que se realizara un informe psiquiátrico para dictaminar si podía ir a prisión. Según la pericia del Instituto Técnico Forense (ITF), los médicos indicaron que Papasso sufre "una disfunción de personalidad del tipo B", que se caracteriza por "una elevada reactividad al entorno, presentando alteraciones conductuales frente a frustraciones", según publica este lunes El Obervador.

Además, indicaron que en el examen "no se constatan síntomas depresivos, ni presenta síntomas agudos que justifiquen que continué internada", y aseguraron que puede continuar con su "tratamiento psiquiátrico y psicológico" de forma ambulatoria.

La pericia también marcó que las conductas "autolesivas" presentadas por la exmilitante blanca "son en contexto de una baja tolerancia a la frustración y como forma de obtener lo que desea".

El informe fue publicado este viernes, el mismo día en el que Papasso recibió el alta médica de Villa Carmen. Ahora, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) estudia a qué centro penitenciario será enviada.

Romina Celeste niega sus delitos

Según indica el documento, el 22 de mayo, ocho días después de su internación, Papasso comenzó a mostrar una mejora. Dos días después una doctora dictaminó que la exmilitante estaba "eutímica" (sin signos de angustia), pero se mostraba "preocupada por su futuro":

El 29 de mayo, dos días antes de su alta médica, Romina aseguró que estaba "muy conforme" con su tratamiento y remarcó "la necesidad de continuarlo cuando cumpla con su reclusión, que va asumiendo como inexorable".

"Me pone ansiosa saber que me estoy por ir, fue solo un impulso, no es para tanto, yo quería ver a mi padre y no me dejaron", dijo a los médicos ese día.

En el examen psiquiátrico, los peritos marcaron que Papasso cree "injusto" ir a prisión y "niega los hechos que se la acusan". "Yo no me asocie para delinquir, en todo caso calumnias, y yo ya pedí perdón, sabés lo que me cuesta a mi pedir perdón", fue una de sus declaraciones. "Me quieren meter presa" y "yo no hice nada", fueron otras frases citadas.