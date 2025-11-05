Piden hasta 10 años de prisión para el futbolista Diego García

Por su parte, el abogado de la víctima, Marcelo Peña, pidió una pena de 10 años de prisión. Presentó audios que la víctima envió a sus amigos minutos después de la violación pidiéndoles ayuda.

Defensa de Diego García

La defensa de García insistió en que la relación sí fue consentida y pidió que el futbolista sea absuelto.

García habló ante el tribunal y agradeció la posibilidad de poder seguir con su carrera pese a este proceso: "Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando".

Causa de 2021

La causa se abrió tras la denuncia hecha por la exjugadora de hockey Clara Bulacio, quien en febrero de 2021 acusó a García de haberla llevado a un baño para golpearla y violarla, durante una fiesta en la que participaron jugadores de Estudiantes y un grupo de mujeres.

Tras la denuncia, Estudiantes de la Plata separó del plantel a García, pero el jugador siguió su carrera en otros equipos de Argentina. En 2022 el club rescindió oficialmente el contrato y el jugador se fue a jugar a Emelec de Ecuador, hasta su llegada al Club Atlético Peñarol.