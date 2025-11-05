Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Diego García |

por abuso

Piden hasta 10 años de prisión para el futbolista Diego García

En la ciudad de La Plata, Argentina, se realiza el juicio contra el jugador Diego García, acusado de abuso sexual cuando jugaba en Estudiantes.

García y su abogado durante el juicio.

 Imagen tomada de X
La Fiscalía solicitó entre ocho y 10 años de prisión para el jugador de Peñarol Diego García, quien es acusado de "abuso sexual con acceso carnal" denunciado en 2021, cuando el jugador estaba en el Club Estudiantes de la Plata.

Durante su comparecencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata, Argentina, el fiscal Lucas Domsky pidió una condena de ocho años de cárcel y sostuvo que fue probado que García violó a una joven que "no dio su consentimiento". Agregó que el abuso se dio en un contexto de violencia de género.

Según informa el diario local El Día, Domsky fundamentó que García "hizo lo que él quería" con la víctima y sostuvo que el abuso dejó en la víctima un impacto psicológico y emocional que la llevó a mudarse de ciudad.

Por su parte, el abogado de la víctima, Marcelo Peña, pidió una pena de 10 años de prisión. Presentó audios que la víctima envió a sus amigos minutos después de la violación pidiéndoles ayuda.

Defensa de Diego García

La defensa de García insistió en que la relación sí fue consentida y pidió que el futbolista sea absuelto.

García habló ante el tribunal y agradeció la posibilidad de poder seguir con su carrera pese a este proceso: "Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando".

Causa de 2021

La causa se abrió tras la denuncia hecha por la exjugadora de hockey Clara Bulacio, quien en febrero de 2021 acusó a García de haberla llevado a un baño para golpearla y violarla, durante una fiesta en la que participaron jugadores de Estudiantes y un grupo de mujeres.

Tras la denuncia, Estudiantes de la Plata separó del plantel a García, pero el jugador siguió su carrera en otros equipos de Argentina. En 2022 el club rescindió oficialmente el contrato y el jugador se fue a jugar a Emelec de Ecuador, hasta su llegada al Club Atlético Peñarol.

