Piden condena de 45 años para madre que golpeaba a mellizas de 9 meses: mató a una de las bebés

En dicha formalización también se la logró imputar un delito continuado de violencia doméstica en calidad de autora, y se dispuso prisión preventiva por 180 días, mientras continuaba la investigación.

La condena más alta prevista en el Código de Proceso Penal

Pero en las últimas horas, según consignó Subrayado, la fiscal tacuaremboense reunió las evidencias necesarias para presentar la acusación contra la mujer de 22 años y pidió la condena por dos delitos de homicidio agravados y muy especialmente agravados, en reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica.

Se solicitó una pena 30 años de prisión y 15 años más de medidas limitativas.

De la investigación se desprende que la mujer no concurrió a la cesárea programada de las mellizas. Además, las bebés fueron sometidas a continuos tratos de violencia doméstica y la involucrada tenía plena conciencia de sus actos.

La defensa de la madre tiene 30 días para presentar la contestación de la acusación y pediría la inimputabilidad de la mujer.