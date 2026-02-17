Piden condena de 45 años para madre que golpeaba a mellizas de 9 meses: mató a una de las bebés

La Fiscalía de Tacuarembó solicitó la condena de una mujer de 22 años, madre de las mellizas de 9 meses que ingresaron el 21 de junio de 2025 al hospital local; una de ellas con signos vitales débiles, que a la postre falleció por las múltiples fracturas craneales y hematomas que presentaba en varias partes de su cuerpo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Mientras tanto, la otra bebé logró sobrevivir tras ser atendida en el CTI pediátrico del Hospital Regional de Tacuarembó. Primero, estuvo al cuidado de INAU durante algunas semanas y ahora está con la abuela materna.
La imputación de la madre homicida
El pasado 23 de junio, la fiscal Ángela Bhonke logró la imputación de la mujer por dos delitos de homicidio especialmente agravados por el parentesco y muy especialmente agravados por sevicia (crueldad excesiva), brutal ferocidad; uno de ellos en grado de tentativa.
En dicha formalización también se la logró imputar un delito continuado de violencia doméstica en calidad de autora, y se dispuso prisión preventiva por 180 días, mientras continuaba la investigación.
La condena más alta prevista en el Código de Proceso Penal
Pero en las últimas horas, según consignó Subrayado, la fiscal tacuaremboense reunió las evidencias necesarias para presentar la acusación contra la mujer de 22 años y pidió la condena por dos delitos de homicidio agravados y muy especialmente agravados, en reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica.
Se solicitó una pena 30 años de prisión y 15 años más de medidas limitativas.
De la investigación se desprende que la mujer no concurrió a la cesárea programada de las mellizas. Además, las bebés fueron sometidas a continuos tratos de violencia doméstica y la involucrada tenía plena conciencia de sus actos.
La defensa de la madre tiene 30 días para presentar la contestación de la acusación y pediría la inimputabilidad de la mujer.