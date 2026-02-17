Hinchas de Peñarol ayudaron a pancheros estafados con billetes falsos en Maldonado

Wilson manifestó a Subrayado que no fue un momento bueno, pero que siguen con fuerza porque tienen que continuar trabajando. "Gracias a Dios tenemos fuerzas, por la edad que tenemos no nos van a achicar porque no es tema de Peñarol ni Nacional, es tema de las personas malas, no hay justificación (...) la seguimos remando, tenemos que seguir luchándola", indicó.

La pareja fernandina aseguró que nunca les había pasado algo así y que no le desean mal a nadie. "Que Dios los ayude a ellos también, que recapaciten las cosas que hacen", dijo Susana sobre los jóvenes estafadores.

La solidaridad de Peñarol

Este martes, se conoció que un colectivo de la hinchada de Peñarol realizó una colecta para resarcir a los comerciantes; y por su parte los jugadores enviarán dos camisetas firmadas para que puedan sortearlas y recaudar más dinero.