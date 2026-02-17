Hacete socio para acceder a este contenido

Carbonero solidario

Hinchas de Peñarol ayudaron a pancheros estafados con billetes falsos en Maldonado

Hinchas y jugadores de Peñarol se juntaron para ayudar a una pareja que vende panchos en Maldonado y fue estafada el domingo en el Campus con billetes falsos.

Wilson y Susana fueron estafados el domingo pero el pueblo de Peñarol respondió con solidaridad.

Por Redacción Caras y Caretas

Hinchas de Peñarol recolectaron dinero para reponer la pérdida de dinero de una pareja que tiene un puesto de panchos en Maldonado, que fueron estafados con billetes falsos por la suma de $30.000 el domingo pasado en las cercanías del Campus, donde Central Español hizo de local para enfrentar Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Estafa con billetes falsos de $2.000

Los estafados, Susana y Wilson radicaron una denuncia policial al constatar, el pasado lunes 16, cuando fueron a pagar los consignatarios que varios billetes de $ 2.000 que habían recibido como pago el día (anterior) del partido eran falsos.

Según explicó Susana al medio local FM Gente, el dinero se lo fueron entregando en distintos pagos de $2.000 ya que "compraban de a 4 o 5 panchos". "Empezaron a venir barritas con billetes de dos mil pesos, vi que eran muchos con billetes de dos mil pesos, pero nunca se me cruzó por la cabeza que eran falsos, porque nosotros no somos así", expresó la damnificada.

Wilson manifestó a Subrayado que no fue un momento bueno, pero que siguen con fuerza porque tienen que continuar trabajando. "Gracias a Dios tenemos fuerzas, por la edad que tenemos no nos van a achicar porque no es tema de Peñarol ni Nacional, es tema de las personas malas, no hay justificación (...) la seguimos remando, tenemos que seguir luchándola", indicó.

La pareja fernandina aseguró que nunca les había pasado algo así y que no le desean mal a nadie. "Que Dios los ayude a ellos también, que recapaciten las cosas que hacen", dijo Susana sobre los jóvenes estafadores.

La solidaridad de Peñarol

Este martes, se conoció que un colectivo de la hinchada de Peñarol realizó una colecta para resarcir a los comerciantes; y por su parte los jugadores enviarán dos camisetas firmadas para que puedan sortearlas y recaudar más dinero.

