Hinchas de Peñarol ayudaron a pancheros estafados con billetes falsos en Maldonado

Hinchas de Peñarol recolectaron dinero para reponer la pérdida de dinero de una pareja que tiene un puesto de panchos en Maldonado, que fueron estafados con billetes falsos por la suma de $30.000 el domingo pasado en las cercanías del Campus, donde Central Español hizo de local para enfrentar Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura.
Carbonero solidario
