Peligroso criminal brasileño se fugó de la cárcel de Tacuarembó

Tras siete allanamientos, se incautaron dos revólveres, municiones de distintos calibres, una pistola de aire comprimido, gas pimienta, una balanza de precisión, 53 envoltorios con sustancia presuntamente estupefaciente, dinero y seis celulares. Mientras que la vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas, fue demolida.

Del análisis de los teléfonos incautados surgieron registros en los que Da Silva exhibía armas y participaba en agresiones y amenazas. En uno de esos episodios grabados, un hombre fue atado, amenazado de muerte y herido con un arma blanca a la altura de la oreja.