Sociedad brasileño | cárcel | Tacuarembó

Lesiones, armas y drogas

Peligroso criminal brasileño se fugó de la cárcel de Tacuarembó

El brasileño Reiller Gabriel Da Silva Rivarola cumplía una pena de tres años y tres meses de tras ser condenado en 2025 por lesiones, tráfico de armas y drogas.

Criminal brasileño Reiller Gabriel Da Silva Rivarola.

Por Redacción Caras y Caretas

El delincuente brasileño Reiller Gabriel Da Silva Rivarola de 23 años de edad, fugó en las últimas horas de la cárcel de Tacuarembó, donde se encontraba cumpliendo condena de tres años y tres meses por dos delitos de lesiones personales en concurso con dos delitos de violencia privada, además de tráfico interno de armas de fuego y suministro de estupefacientes.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió la fuga del criminal brasileño del centro penitenciario.

Fugado formaba parte de un grupo criminal brasileño

Da Silva había sido condenado en octubre de 2025 tras la "Operación Biquera", realizada en Paso de los Toros. Una investigación que se inició a partir de denuncias por violencia y microtráfico que permitió identificar a un grupo vinculado a ciudadanos brasileños que operaba con apoyo de contactos locales y utilizaba una vivienda como boca de venta de drogas.

Tras siete allanamientos, se incautaron dos revólveres, municiones de distintos calibres, una pistola de aire comprimido, gas pimienta, una balanza de precisión, 53 envoltorios con sustancia presuntamente estupefaciente, dinero y seis celulares. Mientras que la vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas, fue demolida.

Del análisis de los teléfonos incautados surgieron registros en los que Da Silva exhibía armas y participaba en agresiones y amenazas. En uno de esos episodios grabados, un hombre fue atado, amenazado de muerte y herido con un arma blanca a la altura de la oreja.

