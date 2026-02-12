El delincuente brasileño Reiller Gabriel Da Silva Rivarola de 23 años de edad, fugó en las últimas horas de la cárcel de Tacuarembó, donde se encontraba cumpliendo condena de tres años y tres meses por dos delitos de lesiones personales en concurso con dos delitos de violencia privada, además de tráfico interno de armas de fuego y suministro de estupefacientes.
Lesiones, armas y drogas
Peligroso criminal brasileño se fugó de la cárcel de Tacuarembó
El brasileño Reiller Gabriel Da Silva Rivarola cumplía una pena de tres años y tres meses de tras ser condenado en 2025 por lesiones, tráfico de armas y drogas.