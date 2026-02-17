Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio Lavalleja

Investigan si ataque ocurrido horas antes en el lugar está relacionado al crimen

Según pudo reconstruir la Policía de forma preliminar en base a testimonios de vecino, dos personas fueron las que dispararon y luego huyeron a pie. Según consignó Subrayado, el fallecido tenía seis antecedentes penales, algunos por hurto.

En tanto, la Jefatura de Policía de Montevideo informó que durante la noche del pasado lunes 16, un hombre de 46 años fue herido de bala en la misma esquina donde se produjo este homicidio, pero hasta el momento la Policía no tiene indicios de que haya un vínculo entre ambos hechos, indicaron a Telemundo fuentes cercanas a la investigación.