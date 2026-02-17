Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio Lavalleja

Sobre las 13 horas de este martes 17 de febrero, un hombre de 27 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la calle Arq. Juan Giuria y Arq. Juan María Aubriot (a una cuadra de Aparicio Saravia) en el barrio Lavalleja, en el noreste de Montevideo.
Cuando los policías de la seccional 12 llegaron a la escena del crimen -tras ser alertados por una llamada al 911-, encontraron a la víctima que yacía en el suelo, con un disparo en la cabeza, ya sin vida.
Posteriormente, llegaron detectives del Departamento de Homicidios y efectivos de la Policía Científica para relevar la escena.
Investigan si ataque ocurrido horas antes en el lugar está relacionado al crimen
Según pudo reconstruir la Policía de forma preliminar en base a testimonios de vecino, dos personas fueron las que dispararon y luego huyeron a pie. Según consignó Subrayado, el fallecido tenía seis antecedentes penales, algunos por hurto.
En tanto, la Jefatura de Policía de Montevideo informó que durante la noche del pasado lunes 16, un hombre de 46 años fue herido de bala en la misma esquina donde se produjo este homicidio, pero hasta el momento la Policía no tiene indicios de que haya un vínculo entre ambos hechos, indicaron a Telemundo fuentes cercanas a la investigación.