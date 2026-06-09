Policía detuvo a abusador sexual que se escondía en barrio Ituzaingó

Este martes 9 de junio en el barrio Ituzaingó, un operativo de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la Policía de Canelones y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol logró la detención de un hombre que estaba requerido desde 2024 por abuso sexual.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Hombre era buscado por abusar sexualmente de su hijastra
El hombre era buscado por abusar sexualmente de su hijastra cuando vivía en Pando. La víctima tenía 16 años al momento de hacer la denuncia en el año 2019 y los hechos comenzaron cuando tenía cuatro años, según consignó Subrayado.
El detenido es acusado de reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados todos en régimen de reiteración real.
Por consiguiente, sobre el hombre -poseedor de varios antecedentes penales- cayó una notificación roja de Interpol, que había sido dispuesta por el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de Pando de 2° Turno a solicitud de la Fiscalía Letrada Departamental de 3° Turno de la Ciudad de Pando.
La investigación y la detención
Durante la investigación, que duró más de un año, se desarrollaron diversas tareas de inteligencia operativa, recolección de información y análisis, que a la postre dieron como resultado la detención de la persona acusada, quien ahora se encuentra a disposición de la Justicia.
Efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Dirección de Investigaciones de la Policía canaria montaron vigilancia y estaban haciendo tareas encubiertas cuando el hombre ingresó a la vivienda -señalaron algunos vecinos- y finalmente fue detenido.
No obstante, previo a ser capturado, el hombre se atrincheró en una casa del barrio Ituzaingó por lo que la Policía cercó la zona, logrando la detención del requerido en horas de la tarde de este martes.