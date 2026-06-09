Policía detuvo a abusador sexual que se escondía en barrio Ituzaingó

Por consiguiente, sobre el hombre -poseedor de varios antecedentes penales- cayó una notificación roja de Interpol, que había sido dispuesta por el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de Pando de 2° Turno a solicitud de la Fiscalía Letrada Departamental de 3° Turno de la Ciudad de Pando.

La investigación y la detención

Durante la investigación, que duró más de un año, se desarrollaron diversas tareas de inteligencia operativa, recolección de información y análisis, que a la postre dieron como resultado la detención de la persona acusada, quien ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

Efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Dirección de Investigaciones de la Policía canaria montaron vigilancia y estaban haciendo tareas encubiertas cuando el hombre ingresó a la vivienda -señalaron algunos vecinos- y finalmente fue detenido.

No obstante, previo a ser capturado, el hombre se atrincheró en una casa del barrio Ituzaingó por lo que la Policía cercó la zona, logrando la detención del requerido en horas de la tarde de este martes.