Buscaban a rapiñero y terminaron incautando 5 kg de éxtasis

Con los elementos reunidos, la Fiscalía de 1º Turno de Las Piedras, solicitó la correspondiente orden de allanamiento y detención, la que fue autorizada por la jueza Letrada de 1º Turno de Las Piedras.

Detalles del allanamiento y la incautación de éxtasis

Durante el allanamiento fueron detenidos el hombre de 22 años, poseedor de antecedentes penales, y una mujer de 19 años, sin antecedentes penales.

Además, se incautaron tres teléfonos celulares, diversos elementos de interés para la investigación de la rapiña y cuatro ladrillos de una sustancia prensada de color rosado.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) realizó la prueba de campo sobre la sustancia incautada, confirmando que se trataba de MDMA (éxtasis).

La droga arrojó un peso total de 4 kg con 731 gramos de MDMA, cantidad que, transformada en pastillas para su comercialización en el mercado ilícito, fue valuada en $ 4,5 millones.

La pareja detenida permanece a disposición de la Fiscalía mientras continúan la investigación.