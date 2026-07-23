En el marco de la investigación por una rapiña a un comercio, la Jefatura de Policía de Canelones llevó adelante este jueves 23 de julio un allanamiento en la ciudad de Las Piedras que culminó con la detención de dos personas y la incautación de casi 5 kg de MDMA, droga sintética más conocida como éxtasis.
MDMA valuado en $ 4,5 millones
Buscaban a rapiñero y terminaron incautando 5 kg de éxtasis
En el marco de la investigación por una rapiña, la Policía de Canelones detuvo a dos personas y logró la incautación de una importante cantidad MDMA (éxtasis).