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Sociedad éxtasis | Policía | Investigación

MDMA valuado en $ 4,5 millones

Buscaban a rapiñero y terminaron incautando 5 kg de éxtasis

En el marco de la investigación por una rapiña, la Policía de Canelones detuvo a dos personas y logró la incautación de una importante cantidad MDMA (éxtasis).

Cuatro paquetes con casi 5 kg de éxtasis incautados en Canelones.

Cuatro paquetes con casi 5 kg de éxtasis incautados en Canelones.
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la investigación por una rapiña a un comercio, la Jefatura de Policía de Canelones llevó adelante este jueves 23 de julio un allanamiento en la ciudad de Las Piedras que culminó con la detención de dos personas y la incautación de casi 5 kg de MDMA, droga sintética más conocida como éxtasis.

La investigación por rapiña

Efectivos de la Seccional 21ª de la Jefatura Operacional I de la Policía llevaron a cabo una investigación que permitió identificar al presunto autor de la rapiña a un comercio de Las Piedras tras el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona.

A partir de esa información, los investigadores lograron establecer el domicilio del sospechoso, un joven de 22 años, sobre el cual además existían datos que indicaban una posible vinculación con el almacenamiento de drogas.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía de 1º Turno de Las Piedras, solicitó la correspondiente orden de allanamiento y detención, la que fue autorizada por la jueza Letrada de 1º Turno de Las Piedras.

Detalles del allanamiento y la incautación de éxtasis

Durante el allanamiento fueron detenidos el hombre de 22 años, poseedor de antecedentes penales, y una mujer de 19 años, sin antecedentes penales.

Además, se incautaron tres teléfonos celulares, diversos elementos de interés para la investigación de la rapiña y cuatro ladrillos de una sustancia prensada de color rosado.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) realizó la prueba de campo sobre la sustancia incautada, confirmando que se trataba de MDMA (éxtasis).

La droga arrojó un peso total de 4 kg con 731 gramos de MDMA, cantidad que, transformada en pastillas para su comercialización en el mercado ilícito, fue valuada en $ 4,5 millones.

La pareja detenida permanece a disposición de la Fiscalía mientras continúan la investigación.

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