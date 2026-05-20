Cayó el sospechoso de abusos sexuales denunciados por adolescentes en el Prado.

La Policía detuvo este martes al hombre investigado por una serie de denuncias de abusos sexuales cometidos contra adolescentes en la zona del Prado. El sospechoso fue ubicado en el barrio Cordón tras un aviso realizado al 911 por personas que aseguraron haberlo reconocido a partir de las imágenes difundidas en los últimos días.
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Según informó Teledoce, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) concurrieron hasta las inmediaciones de Guaná y Joaquín Requena, donde encontraron al hombre afuera de un comercio. La detención se realizó sin incidentes y el individuo quedó a disposición de Fiscalía.
Antecedentes
El sospechoso tiene 49 años y cuenta con nueve antecedentes penales. Además, de acuerdo a la información recabada, frecuentaba refugios del Ministerio de Desarrollo Social ubicados en la zona.
Fiscalía de Delitos Sexuales lo investiga por al menos siete denuncias y ya lo vinculó a un caso de abuso sexual ocurrido el pasado 27 de abril en el Prado, cuya víctima fue una adolescente de 15 años.
Las declaraciones aportadas por las víctimas coinciden en varios aspectos. Según surge de las denuncias, el agresor se acercaba a adolescentes con una actitud amable, iniciaba conversaciones para generar confianza y posteriormente concretaba los ataques sexuales.