Policía incorporó vehículos para reforzar el patrullaje

“Podemos cargar hasta 15 funcionarios dentro de uno de estos vehículos y trasladarlos”, señaló, y agregó que esta modalidad permite apoyar el trabajo de las distintas Jefaturas y, al mismo tiempo, reservar otros vehículos para las tareas de patrullaje y respuesta que requieren mayor inmediatez.

A los minibuses se sumaron 12 motocicletas de 150 cc, seis destinadas a la Jefatura de Policía de Canelones y seis a la Jefatura de Policía de Salto. También se incorporaron seis de 300 cc, que serán destinadas a reforzar las capacidades operativas policiales.

En este sentido, Vichi destacó que las motos pasarán a integrar los dispositivos de patrullaje operativo de las unidades ejecutoras beneficiadas.

Como funcionará "Móviles Tu Comisaría"

Durante la actividad, el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, explicó que la incorporación de estos vehículos forma parte de una estrategia destinada a brindar una respuesta policial “específica y diferenciada”, optimizando la utilización de los recursos disponibles.

Clavijo señaló que los minibuses de mayor porte serán utilizados como móviles Tu Comisaría, destinados a realizar toma de denuncias y trámites administrativos vinculados a hechos que no requieren una respuesta inmediata.

La medida busca evitar que los móviles destinados a emergencias deban abandonar las tareas de patrullaje preventivo para atender situaciones que no presentan riesgo de vida ni un hecho en proceso.

“Lo que nos posibilita es mantenernos patrullando los barrios y responder, tener unidades de respuesta para las emergencias 1 y 2, las que realmente tengan riesgo de vida o que haya un hecho en proceso”, explicó el jerarca.

La implementación de esta estrategia será progresiva y contempla también una comunicación directa con la ciudadanía para informar, qué tipo de situaciones serán atendidas por estos móviles y el tiempo estimado de llegada.

Clavijo remarcó que no todas las situaciones requieren una respuesta de máxima prioridad, por lo que resulta fundamental administrar adecuadamente los recursos para garantizar que las unidades de emergencia permanezcan disponibles ante hechos que realmente demanden una intervención inmediata.