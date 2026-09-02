La Policía quemó más de dos toneladas de drogas

Para garantizar la seguridad del operativo, se desplegó un dispositivo táctico integrado por personal de la Dirección Nacional Guardia Republicana y de la Dirección General de Operaciones Especiales.

Cambios procedimentales

El procedimiento constituye un hecho histórico, ya que es la primera vez la Junta Nacional de Drogas interviene y se hace cargo de las actuaciones vinculadas a la quema de sustancias estupefacientes, en cumplimiento de la nueva normativa promulgada en enero de 2026.

Este cambio se establece en el artículo 383 de la Ley nº 20.446, de 8 de enero de 2026, que prevé que funcionarios de la Junta Nacional de Drogas y de la Comisión de Toxicomanías del Ministerio de Salud Pública se hagan cargo de la responsabilidad de la quema, función que anteriormente estaba a cargo del Instituto Técnico Forense y el Ministerio de Salud Pública.