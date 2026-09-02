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Sociedad Drogas | Policía | toneladas

Incautadas durante 2025

La Policía quemó más de dos toneladas de drogas

La Policía Nacional destruyó 2.350 kg de drogas incautadas en procedimientos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, durante 2025.

La droga fue quemada en un horno.

La droga fue quemada en un horno.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía Nacional destruyó 2.350 kg de drogas incautadas en distintos procedimientos realizados por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y Jefaturas de Policía del país, durante 2025, en coordinación con la Junta Nacional de Drogas, el Instituto Técnico Forense y el Ministerio de Salud Pública.

El operativo de quema de drogas

La DGRTID llevó adelante las coordinaciones logísticas con la Junta Nacional de Drogas, el Instituto Técnico Forense y el Ministerio de Salud Pública para la destrucción de las sustancias estupefacientes.

Se destruyeron 341 bolsas de diversos tipos de sustancias estupefacientes, con un peso de 2.350 kg, correspondientes a droga incautada durante 2025.

Para garantizar la seguridad del operativo, se desplegó un dispositivo táctico integrado por personal de la Dirección Nacional Guardia Republicana y de la Dirección General de Operaciones Especiales.

Cambios procedimentales

El procedimiento constituye un hecho histórico, ya que es la primera vez la Junta Nacional de Drogas interviene y se hace cargo de las actuaciones vinculadas a la quema de sustancias estupefacientes, en cumplimiento de la nueva normativa promulgada en enero de 2026.

Este cambio se establece en el artículo 383 de la Ley nº 20.446, de 8 de enero de 2026, que prevé que funcionarios de la Junta Nacional de Drogas y de la Comisión de Toxicomanías del Ministerio de Salud Pública se hagan cargo de la responsabilidad de la quema, función que anteriormente estaba a cargo del Instituto Técnico Forense y el Ministerio de Salud Pública.

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