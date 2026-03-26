Cae una gran red de contrabando en el norte del país: incautaron más de 60 toneladas de mercadería

Por otra parte, se incautaron más de 60 toneladas de mercadería, además de dinero, vehículos y armas, por un valor estimado por las autoridades en más de $ 10 millones.

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Todo lo incautado durante la Operación Banum

2 vehículos

1 revólver

7 cartuchos cal. 22 mm

1 caja conteniendo 50 municiones de 9 mm

1 cargador de pistola 9 mm

131.205 pesos uruguayos

400 paquetes de arroz

500 kilos de azúcar

350 paquetes de sal

500 paquetes de yerba

250 paquetes de legumbres

500 paquetes de fideos

Más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas

250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté)

400 paquetes de galletitas

300 unidades de chocolates y bombones

150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.)

300 unidades de snacks (papas, maní, etc.)

Más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental

1.200 rollos de papel higiénico

200 unidades de detergentes y lavandina

1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones

300 botellas de agua mineral

350 unidades de energizantes

250 unidades de jugos en polvo

759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos)

500 cartones de cigarrillos

500 cajillas de cigarrillos

100 paquetes de tabaco

1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche

300 unidades de manteca

Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras

300 kilos de huevos

80 fardos de cerveza

2.100 unidades de cerveza en botella y en latas

150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales

60 kilos de queso

350 unidades de café

2 handys marca BOATENG con cargador

La mercadería incautada será donada a escuelas y centros sociales; la carne fue destruida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); en tanto, las bebidas alcohólicas y cigarrillos fueron destruidos.

El procedimiento contó con el apoyo de las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, Guardia Republicana, Aviación Policial, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, y del MGAP.