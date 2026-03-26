Cae una gran red de contrabando en el norte del país: incautaron más de 60 toneladas de mercadería

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), a través de la Coordinación Operativa de la Regional Norte, ejecutó la denominada Operación Banum, con 39 allanamientos y 26 órdenes de detención, que tuvo el objetivo de desarticular una red de contrabando que operaba desde la ciudad de Livramento (Brasil) hacia Tacuarembó.
Embed - Op. “Banum”: coordinan 40 allanamientos para desarticular red de contrabando en el norte del país
Golpe a red de contrabando: dieciséis personas detenidas
Luego de varias semanas de investigación, como resultado de los allanamientos, resultaron detenidas 16 personas -10 mujeres y seis hombres- y otras cuatro, emplazadas.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Semiespecializada de Rivera.
Por otra parte, se incautaron más de 60 toneladas de mercadería, además de dinero, vehículos y armas, por un valor estimado por las autoridades en más de $ 10 millones.
Todo lo incautado durante la Operación Banum
2 vehículos
1 revólver
7 cartuchos cal. 22 mm
1 caja conteniendo 50 municiones de 9 mm
1 cargador de pistola 9 mm
131.205 pesos uruguayos
400 paquetes de arroz
500 kilos de azúcar
350 paquetes de sal
500 paquetes de yerba
250 paquetes de legumbres
500 paquetes de fideos
Más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas
250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté)
400 paquetes de galletitas
300 unidades de chocolates y bombones
150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.)
300 unidades de snacks (papas, maní, etc.)
Más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental
1.200 rollos de papel higiénico
200 unidades de detergentes y lavandina
1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones
300 botellas de agua mineral
350 unidades de energizantes
250 unidades de jugos en polvo
759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos)
500 cartones de cigarrillos
500 cajillas de cigarrillos
100 paquetes de tabaco
1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche
300 unidades de manteca
Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras
300 kilos de huevos
80 fardos de cerveza
2.100 unidades de cerveza en botella y en latas
150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales
60 kilos de queso
350 unidades de café
2 handys marca BOATENG con cargador
La mercadería incautada será donada a escuelas y centros sociales; la carne fue destruida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); en tanto, las bebidas alcohólicas y cigarrillos fueron destruidos.
El procedimiento contó con el apoyo de las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, Guardia Republicana, Aviación Policial, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, y del MGAP.