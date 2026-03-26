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Sociedad contrabando | mercadería | operación

Operación Banum

Cae una gran red de contrabando en el norte del país: incautaron más de 60 toneladas de mercadería

Tras varias semanas de investigación, la Policía del norte del país logró desarticular una importante red de contrabando entre Livramento y Tacuarembó.

Regional Norte de la Policía incautó 60 toneladas de mercadería de contrabando.

Regional Norte de la Policía incautó 60 toneladas de mercadería de contrabando.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), a través de la Coordinación Operativa de la Regional Norte, ejecutó la denominada Operación Banum, con 39 allanamientos y 26 órdenes de detención, que tuvo el objetivo de desarticular una red de contrabando que operaba desde la ciudad de Livramento (Brasil) hacia Tacuarembó.

Embed - Op. “Banum”: coordinan 40 allanamientos para desarticular red de contrabando en el norte del país

Golpe a red de contrabando: dieciséis personas detenidas

Luego de varias semanas de investigación, como resultado de los allanamientos, resultaron detenidas 16 personas -10 mujeres y seis hombres- y otras cuatro, emplazadas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Semiespecializada de Rivera.

Por otra parte, se incautaron más de 60 toneladas de mercadería, además de dinero, vehículos y armas, por un valor estimado por las autoridades en más de $ 10 millones.

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Todo lo incautado durante la Operación Banum

  • 2 vehículos
  • 1 revólver
  • 7 cartuchos cal. 22 mm
  • 1 caja conteniendo 50 municiones de 9 mm
  • 1 cargador de pistola 9 mm
  • 131.205 pesos uruguayos
  • 400 paquetes de arroz
  • 500 kilos de azúcar
  • 350 paquetes de sal
  • 500 paquetes de yerba
  • 250 paquetes de legumbres
  • 500 paquetes de fideos
  • Más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas
  • 250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté)
  • 400 paquetes de galletitas
  • 300 unidades de chocolates y bombones
  • 150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.)
  • 300 unidades de snacks (papas, maní, etc.)
  • Más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental
  • 1.200 rollos de papel higiénico
  • 200 unidades de detergentes y lavandina
  • 1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones
  • 300 botellas de agua mineral
  • 350 unidades de energizantes
  • 250 unidades de jugos en polvo
  • 759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos)
  • 500 cartones de cigarrillos
  • 500 cajillas de cigarrillos
  • 100 paquetes de tabaco
  • 1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche
  • 300 unidades de manteca
  • Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras
  • 300 kilos de huevos
  • 80 fardos de cerveza
  • 2.100 unidades de cerveza en botella y en latas
  • 150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales
  • 60 kilos de queso
  • 350 unidades de café
  • 2 handys marca BOATENG con cargador

La mercadería incautada será donada a escuelas y centros sociales; la carne fue destruida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); en tanto, las bebidas alcohólicas y cigarrillos fueron destruidos.

El procedimiento contó con el apoyo de las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, Guardia Republicana, Aviación Policial, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, y del MGAP.

Embed - Imágenes Operación Bannum

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