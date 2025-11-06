Hacete socio para acceder a este contenido

escuela | Flor de Maroñas | agresión

"Tenemos que hacer un alto"

Por agresión, escuela de Flor de Maroñas cierra sus puertas este viernes

La subdirectora de Primaria informó que en la escuela 123 no se dictarán clases para tener una jornada de reflexión. En ese edificio también funciona la escuela 55, que tampoco recibirá alumnos.

Escuela 123 suspende las clases este viernes. En la foto: subdirectora de Primaria, Selva Pérez.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Primaria suspendió las clases este viernes en el edificio donde funciona la escuela 123 y la escuela 55, en Flor de Maroñas. Así lo informó la subdirectora del organismo, Selva Pérez, en rueda de prensa. "Miramos a toda la institución como una, por lo tanto, mañana, los colectivos docentes de esas instituciones van a tener la posibilidad de reunirse con el apoyo técnico del equipo de Escuela Disfrutable, porque es una situación que nos ha sacado de foco".

Y añadió: "Es una situación de mucho desconcierto, de mucha incertidumbre, que es nueva para la escuela en sí. Es nuevo vivir este tipo de situaciones donde hay una especie de planificación de embestida contra niños y contra adultos. Por lo tanto, tenemos que hacer un alto para mirarnos, para ver de dónde viene esta situación y cómo podemos volver a nuestro eje profesional y humano para poder abordar esta situación".

Agresión

La agresión en la Escuela 123 ocurrió este miércoles a la salida del turno matutino cuando un grupo de personas conformado por niños, adolescentes y adultos -organizadas por la madre de una alumna- ingresó al centro educativo con el objetivo de agredir a escolares que habrían tenido un conflicto anterior con su hija.

Desde la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) describieron el ataque como "bestial", ya que incluyó golpes, empujones e intimidaciones a niños y a una maestra. Por este motivo, Ademu convocó a un paro de 24 horas en Montevideo, que tuvo lugar este jueves.

