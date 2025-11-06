Por agresión, escuela de Flor de Maroñas cierra sus puertas este viernes

Primaria suspendió las clases este viernes en el edificio donde funciona la escuela 123 y la escuela 55, en Flor de Maroñas. Así lo informó la subdirectora del organismo, Selva Pérez, en rueda de prensa. "Miramos a toda la institución como una, por lo tanto, mañana, los colectivos docentes de esas instituciones van a tener la posibilidad de reunirse con el apoyo técnico del equipo de Escuela Disfrutable, porque es una situación que nos ha sacado de foco".