Primaria suspendió las clases este viernes en el edificio donde funciona la escuela 123 y la escuela 55, en Flor de Maroñas. Así lo informó la subdirectora del organismo, Selva Pérez, en rueda de prensa. "Miramos a toda la institución como una, por lo tanto, mañana, los colectivos docentes de esas instituciones van a tener la posibilidad de reunirse con el apoyo técnico del equipo de Escuela Disfrutable, porque es una situación que nos ha sacado de foco".
"Tenemos que hacer un alto"
Por agresión, escuela de Flor de Maroñas cierra sus puertas este viernes
La subdirectora de Primaria informó que en la escuela 123 no se dictarán clases para tener una jornada de reflexión. En ese edificio también funciona la escuela 55, que tampoco recibirá alumnos.