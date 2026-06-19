Presidencia abrió llamado laboral: 40 horas por $ 61 mil

* La contratación será inicialmente bajo la modalidad de provisoriato por un plazo de 12 meses.

* Una vez cumplido ese período y tras una evaluación favorable, los funcionarios quedarán designados de forma definitiva en el cargo.

Requisitos para el llamado

Los interesados deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos excluyentes de formación académica:

Título de nivel terciario (universitario o no universitario) vinculado a Tecnologías de la Información, Administración o Comunicación, con una carga horaria igual o superior a 750 horas o una duración no menor a un año y medio, con reconocimiento ministerial.

O ser estudiante con un mínimo del 50% de los créditos aprobados en carreras universitarias de grado vinculadas a las Tecnologías de la Información, Licenciatura en Administración o Ciencias Sociales, impartidas por la Universidad de la República o equivalentes en instituciones reconocidas.

Asimismo, en el plano laboral, se exige de forma excluyente contar con una experiencia mínima de seis meses en tareas de atención a usuarios, gestión de reclamos o análisis de datos para la generación de reportes en los últimos cinco años, además de, al menos, un año de experiencia en el manejo de sistemas de gestión de incidentes (como GLPI, Mantis o Redmine, entre otros) en el mismo período de tiempo.

Etapas del concurso

* Instalación del tribunal.

* Verificación de requisitos excluyentes.

* Prueba de oposición.

* Evaluación de méritos y antecedentes.

* Entrevista con el tribunal.

* Fallo final.

Entre aquí para postularse:

https://www.uruguayconcursa.gub.uy/