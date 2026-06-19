Presidencia abrió llamado laboral: 40 horas por $ 61 mil

A través del sitio Uruguay Concursa, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), dependiente de la Presidencia de la República, abrió un nuevo llamado laboral para cubrir dos puestos en el área de sistemas de información, con una remuneración nominal de $ 60.980 y la posibilidad de acceder a un cargo presupuestal definitivo tras un período de evaluación.
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* Se busca incorporar a dos personas para el rol de analista de información y reportes.
* Los cargos se desempeñarán en el departamento de Montevideo, con una carga horaria de 40 horas semanales efectivas.
* La contratación será inicialmente bajo la modalidad de provisoriato por un plazo de 12 meses.
* Una vez cumplido ese período y tras una evaluación favorable, los funcionarios quedarán designados de forma definitiva en el cargo.
Requisitos para el llamado
Los interesados deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos excluyentes de formación académica:
Título de nivel terciario (universitario o no universitario) vinculado a Tecnologías de la Información, Administración o Comunicación, con una carga horaria igual o superior a 750 horas o una duración no menor a un año y medio, con reconocimiento ministerial.
O ser estudiante con un mínimo del 50% de los créditos aprobados en carreras universitarias de grado vinculadas a las Tecnologías de la Información, Licenciatura en Administración o Ciencias Sociales, impartidas por la Universidad de la República o equivalentes en instituciones reconocidas.
Asimismo, en el plano laboral, se exige de forma excluyente contar con una experiencia mínima de seis meses en tareas de atención a usuarios, gestión de reclamos o análisis de datos para la generación de reportes en los últimos cinco años, además de, al menos, un año de experiencia en el manejo de sistemas de gestión de incidentes (como GLPI, Mantis o Redmine, entre otros) en el mismo período de tiempo.
Etapas del concurso
* Instalación del tribunal.
* Verificación de requisitos excluyentes.
* Prueba de oposición.
* Evaluación de méritos y antecedentes.
* Entrevista con el tribunal.
* Fallo final.
Entre aquí para postularse:
https://www.uruguayconcursa.gub.uy/