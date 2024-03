Prohibición del método Ropa desconoce la diversidad familiar, dice colectivo Dos Mamás

Una prohibición sin sustento

Para las integrantes del colectivo, la prohibición del MSP carece de sustento legal y científico, ya que el método se implementó sin problemas desde 2017. "Sentimos que la resolución que toma el Ministerio de Salud Pública es infundada y no tiene ningún tipo de sustento legal ni científico".

De acuerdo a las voceras, la prohibición del MSP se basa en que el método Ropa se asemeja a la gestación subrogada, que en Uruguay tiene un marco legal específico para su utilización, pero en determinados casos. Esta comparación es rechazada por el colectivo: "En el caso de la gestación subrogada se utiliza el vientre de una tercera persona que está por fuera del vínculo de pareja, mientras que en nuestro caso utilizamos los recursos que tenemos como pareja. Es decir, utilizamos el óvulo de una y el vientre de la otra".

Desde el colectivo, también cuestionaron otro de los argumentos del MSP, que ha señalado que el método Ropa no tendría sustento legal porque se conoce quien dona el óvulo cuando en nuestro país la donación de óvulos, por cláusula, debe ser anónima. "Nosotras entendemos que en nuestro caso no se trata de una donación porque el intercambio genético está dentro de la pareja, es un compartir. Es como que en una pareja heterosexual se tomara como donación el aporte del óvulo de la mujer o el aporte de semen del varón", señaló Iglesias.

Contaron que otro argumento esgrimido por las autoridades es que el método Ropa no está destinado a parejas sin problemas de fertilidad, sino a mujeres que por alguna enfermedad que afecte su útero no tengan posibilidades de gestar. Al respecto, Iglesias expresó: "Esa discusión es más filosófica. Si bien las mujeres que integramos una pareja podemos ser fértiles cada una en su individualidad, en conjunto somos infértiles porque no disponemos de semen para poder tener un hijo biológico. El problema es que si se toma individualmente a cada integrante de la pareja, se hace una interpretación errónea. Se tiene que tomar a la pareja en el marco de los avances sociales y culturales que hemos tenido. No se puede legislar pensando en un mundo binario compuesto solo de mujeres cis y varones cis porque actualmente hay infinitas posibilidades de conformar una familia".

Piden al MSP reconsiderar la medida

Ante esta situación, el colectivo Dos Mamás solicitó una reunión con el MSP para pedir que se reconsidere la prohibición, pero hasta el momento no han recibido respuestas. Consultadas por los pasos a seguir del colectivo, María Eugenia Cedrés, otra de las integrantes, respondió que "van a depender de si existe o no una respuesta del Ministerio". No obstante, adelantó que tienen pensado reunirse con el abogado Juan Ceretta para recibir asesoramiento sobre las posibles acciones a emprender.

Por otro lado, Cedrés se refirió a "la importancia de encarar el aspecto legislativo" en el entendido de que existe una "urgencia", sobre todo para las parejas que estaban en procesos y tuvieron que interrumpirlos por la nueva medida. "Es necesario que exista una norma definitiva y que no quede a la interpretación de la jurídica del ministerio de turno".

Con respecto a los intereses detrás de esta prohibición, las voceras opinaron que podría estar relacionado con falencias en la legislación actual y con el cambio de Gobierno. "Desde el colectivo también nos hemos preguntado los motivos, ya que la resolución está dando vueltas desde 2018 y recién ahora se confirma, lo que nos asombró. Creemos que estas cosas pasan cuando se constituyen las leyes desde una perspectiva hegemónica, entendiendo que la sociedad es homogénea y que no existen diversidades. A veces las falencias derivan del propio sistema y terminan en manos de la autoridad de turno, que termina resolviendo de acuerdo a su interpretación", reflexionó Iglesias.

Y añadió: "Por todo esto nosotras profundizamos en la idea de buscar un diálogo con los diferentes actores y con el sistema político para visibilizar nuestra problemática, que se tome en cuenta, y evitar problemas con futuros gobiernos".