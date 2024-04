Sin obligación

El sistema funciona de manera sencilla: los cuidacoches ofrecen a los automovilistas la opción de pagar a través de Mercado Pago utilizando un código QR. "Cuando yo me acerco al usuario y él me diga: 'no, mirá, no tengo nada, estoy con la tarjeta', yo le ofrezco: 'tengo Mercado Pago si te sirve'", relató.

Rodríguez enfatizó que esta modalidad no impone obligaciones adicionales a los usuarios y representa una alternativa segura y conveniente para ambas partes. “No tiene ningún tipo de obligación la gente como hasta ahora".

La trabajadora reconoció que enfrentan cierta resistencia por parte de algunos usuarios, pero se mostró esperanzada en que, con el tiempo, se volverá una práctica común y aceptada por la sociedad. "Es como todo lo nuevo, hay gente que también se rehúsa: 'yo no le pago con tarjeta'. Han habido varios comentarios, pero de a poquito...", concluyó.