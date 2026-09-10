El 11 de setiembre es feriado para un sector clave: ¿quiénes descansan y quiénes cobran el doble?

Salud general: Comprende al personal médico, técnico, practicantes y trabajadores no técnicos que prestan funciones en instituciones de asistencia médica colectiva, mutualistas, clínicas e instituciones privadas.

Servicio de acompañantes: Un rubro de constante crecimiento en el país cuya labor está amparada dentro del mismo grupo de negociación.

Ambulancias para traslados: Específicamente el personal afectado a las unidades de traslado de pacientes sin asistencia médica continua.

Protésicos dentales: Profesionales y técnicos del área que operan en talleres e instituciones privadas.

Existe una excepción relevante a tener en cuenta dentro del sector: el personal que se desempeña en Casas de Salud y Residenciales de Ancianos. Por acuerdos específicos en sus respectivos subgrupos, este colectivo celebra su jornada conmemorativa el 19 de junio, por lo que el 11 de setiembre desarrollan sus tareas bajo las condiciones normativas habituales.

La liquidez en el recibo de sueldo: ¿cómo se liquida la jornada?

El régimen de liquidación para el 11 de setiembre sigue estrictamente las pautas establecidas por la legislación laboral uruguaya para los feriados no laborables pagos. Esto implica que ningún trabajador amparado por el Grupo 15 sufra una pérdida en sus ingresos por no prestar funciones, mientras que aquellos asignados a turnos de guardia o servicios esenciales reciban una compensación extraordinaria.

Existen dos escenarios posibles para la liquidación de esta jornada:

Si la persona no trabaja: Conserva el derecho al cobro de su salario habitual de forma íntegra. No se generan descuentos por el día no trabajado ni se exige la recuperación posterior de las horas.

Si la persona efectivamente trabaja: La ley establece la obligación de abonar una remuneración doble (jornada doble) por el tiempo laborado.

Para trabajadores mensuales: El cálculo exige tomar el salario mensual habitual, dividirlo entre 30 para obtener el valor del día simple, y agregar ese monto como una compensación extra en el recibo de haberes.

Para trabajadores jornaleros: Percibirán dos jornales completos correspondientes al día trabajado en lugar de uno.

Debido al carácter crítico e ininterrumpido de las prestaciones médicas y de asistencia en el país, las instituciones del sector suelen organizar guardias éticas o retenes operativos para garantizar la atención a la población durante la jornada. Quienes asumen dicho compromiso ven reflejado el esfuerzo con el cobro doble previsto por la normativa vigente, cerrando así una fecha clave para la agenda laboral de la salud privada.