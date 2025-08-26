Próximos días con temperaturas en ascenso y luego se viene el temporal de Santa Rosa

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada con mañanas frías y tardes que se volverán más cálidas en gran parte del país. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 0°C, mientras que las máximas alcanzarán los 22°C.
Pronóstico detallado por regiones:
Montevideo y Área Metropolitana: Se espera un cielo claro a algo nuboso con neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y 19°C.
Suroeste: Cielo claro a algo nuboso con posibles heladas. Las nieblas y neblinas estarán presentes, y las temperaturas irán de 4°C a 22°C.
Centro-Sur: Temperaturas entre 2°C y 22°C. El cielo estará claro a algo nuboso con heladas, nieblas y neblinas.
Este: El cielo se presentará claro a algo nuboso con heladas, nieblas y neblinas. Las temperaturas irán de 0°C a 20°C.
Noroeste: La jornada será con cielo claro a algo nuboso. Se espera una mínima de 5°C y una máxima de 22°C.
Noreste: Las temperaturas estarán entre 2°C y 21°C, con cielo claro, algo nuboso y heladas.
Previsión para el resto de la semana:
Distintos pronósticos anticipan días agradables, sin lluvias y con una temperatura en ascenso, superando los 20°C en el sur y llegando a 27°C en el norte.
Martes: La mañana será fría, con formación de nieblas y neblinas, especialmente en las zonas centro y este. Por la tarde, el tiempo se tornará fresco a templado.
Miércoles: Comenzará la jornada nuevamente fría y húmeda con nieblas. La tarde será templada a cálida con cielo parcialmente nublado.
Jueves: Mañana fresca con nieblas aisladas. Por la tarde, el tiempo será templado a cálido con buena presencia de sol.
De un veranillo a temporal
El meteorólogo Nubel Cisneros, ha anunciado que a partir de este martes se espera un veranillo con un ascenso gradual de las temperaturas hasta el viernes. Este periodo de buen tiempo culminará con el esperado Temporal de Santa Rosa, que llegará en fecha con fuertes tormentas y vientos.
Según el pronóstico de Cisneros, el temporal tendrá una duración de al menos 72 horas. La llegada de este fenómeno coincide con la fecha tradicional de la tormenta de Santa Rosa, que se suele dar entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.