Próximos días con temperaturas en ascenso y luego se viene el temporal de Santa Rosa

Montevideo y Área Metropolitana: Se espera un cielo claro a algo nuboso con neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y 19°C.

Suroeste: Cielo claro a algo nuboso con posibles heladas. Las nieblas y neblinas estarán presentes, y las temperaturas irán de 4°C a 22°C.

Centro-Sur: Temperaturas entre 2°C y 22°C. El cielo estará claro a algo nuboso con heladas, nieblas y neblinas.

Este: El cielo se presentará claro a algo nuboso con heladas, nieblas y neblinas. Las temperaturas irán de 0°C a 20°C.

Noroeste: La jornada será con cielo claro a algo nuboso. Se espera una mínima de 5°C y una máxima de 22°C.