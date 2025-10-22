Púrpura fulminante: alarma en San Carlos tras la muerte de un niño

El niño asistía a la Escuela Nº 80 de San Carlos, donde algunos padres manifestaron inquietud por la continuidad de las clases. No obstante, tanto las autoridades de Educación como de Salud Pública señalaron que la situación está controlada y no se justifica el cierre del centro educativo.

Qué es la púrpura fulminante

La púrpura fulminante es una manifestación extrema de la meningococemia, una infección causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo).

En la mayoría de los casos, esta bacteria puede permanecer en la garganta sin generar síntomas, pero en ocasiones logra ingresar al torrente sanguíneo y multiplicarse con rapidez. Cuando esto ocurre, se produce un cuadro grave caracterizado por lesiones cutáneas purpúreas, shock y fallo multiorgánico, que puede resultar fatal si no se trata de inmediato.

La enfermedad puede también afectar las meninges, provocando meningitis meningocócica, o permanecer en la sangre causando sepsis. Cuando el avance es extremadamente veloz, se le denomina púrpura fulminante, como en este caso.

Cómo se contagia

El meningococo se transmite de persona a persona a través de las vías respiratorias, mediante el contacto estrecho y directo con secreciones como saliva o gotitas respiratorias.

El contagio suele darse entre personas que comparten el mismo hogar, dormitorio, espacios cerrados o instituciones como guarderías y escuelas.

El período de incubación es de entre 2 y 4 días, y la persona enferma deja de ser contagiosa entre 24 y 48 horas después de iniciar un tratamiento antibiótico eficaz.

En julio pasado, una adolescente de 16 años falleció en Fray Bentos por la misma enfermedad, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el país.