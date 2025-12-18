Qué otros presos pesados están en la Unidad 25 del exComcar a donde irá el "Flaco" Fernández Albín

El Betito Betito Suárez.

Ricardo Damián Cáceres Correa: El medio hermano del "Betito", alias el "Ricardito", está preso por delitos de narcotráfico, lavado de activos, reiterados delitos de extorsión, violencia privada y lesiones personales. Cáceres Correa "ha sido condenado en más de diecinueve oportunidades, con una carrera delictiva que data de antes del 2007, aun cuando era menor de edad. Se posicionó como líder de una organización criminal. Siendo en definitiva catalogado como potencialmente riesgoso para terceros y riesgo de daños severos, alto", señala la última sentencia judicial de 2021.

Ricardito

Erwin "Coco" Parentini: El ex barrabrava de Peñarol y como los anteriores, vinculado a bandas criminales de Cerro Norte (que tenía como compinche delictivo al hermano mayor del Flaco Albín, Víctor Hugo "Vitito" Albín) cumple un extensa pena de prisión por ordenar dos homicidios (el hincha de Nacional Lucas Langhain y el ex referente de la barra de Peñarol Renny Auditore) y también por delitos de narcotráfico y extorsión. A todo eso se le sumó una condena por ordenar tirotear a un hincha de Flamengo en Montevideo, cuando el equipo carioca jugó la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. También amenazó al ex director del INR, Luis Mendoza y al ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

El Coco Parentini

Matías Campero: El falso abogado está en prisión desde de 2024 por falsificación de documentos privados y un delito de estafa agravada. Su caso cobró relevancia pública porque lideraba una red que falsificaba certificados médicos en el ámbito judicial para que narcotraficantes presos —como Juan Antonio González Bica— obtuvieran el beneficio de la prisión domiciliaria, lo que luego facilitó la fuga de algunos de ellos. Para sus delitos, Campero usurpaba títulos: se hacía pasar por profesional en diversas áreas, incluyendo la de abogado (llegando a falsificar un carnet para captar clientes en la cárceles), médico y procurador. Tiene antecedentes por estafa y otros delitos, como el secuestro de una mujer en Maldonado en 2023. El abogado trucho cobraba sumas de hasta 100.000 dólares por sus servicios de gestión de libertades fraudulentas.

Campero

Martín Mutio: El ex empresario sojero fue condenado a 15 años de prisión por su responsabilidad en el envío de 4,5 toneladas que fueron halladas en el puerto de Hamburgo (Alemania) en 2019, que según la fiscal Mónica Ferrero partieron del puerto de Montevideo en un contenedor. En enero de 2025, fue trasladado a una Unidad 25, tras haber denunciado que un incendio de su celda en el Penal de Libertad.

GPzwDgyXwAAiZyg (1)

Stojan Dabanovic: El joven montenegrino fue condenado por narcotráfico en 2023 en el marco de la Operación Virtus, cuando en un finca de Pajas Blancas, la policía uruguaya incautó 489 kg de cocaína y un lancha. Según las investigaciones, pertenecía a una mafia de Los Balcanes vinculada a la organización de Sebastián Marset -por medio de la abogada Ana María Bugliari quien antes de ser condenada fue defensora de los balcánicos- y al "Flaco" Fernández Albín, en el acopio, organización y envío de cocaína boliviana a Europa que la banda cargaba a buques transatlánticos en altamar. El oriundo de Bar (Montenegro) tenía antecedentes en su país por posesión ilegal de armas y otros delitos.

904z509_5477732_5280

La policía de Montenegro lo identifica operativamente como miembro del grupo criminal liderado por el fallecido Alan Koar. Junto a él cayó otro montenegrino llamado Ardijan Ajdarpaši, que también estuvo preso en la Unidad 25 hasta su extradición en agosto de este año. Pero a diferencia de su compañero de detención, Dabanovic sigue privado de libertad en Uruguay con varios procesos legales abiertos en la región.

Autores materiales del atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero

También fueron a parar a la Unidad 25 del Santiago Vázquez tres hombres imputados como autores materiales del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero ocurrido el pasado 28 septiembre. Un hombre de 49 años (con antecedentes, por asociación para delinquir, receptación, incendio, estrago y atentado), uno de 50 años (similar, con antecedentes) y uno de 55 años (sin antecedentes, por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación). Los tres estarán en prisión preventiva hasta marzo de 2026, mientras sigue la investigación.