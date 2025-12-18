Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Rafael Villanueva | imputado | accidente

Accidente de tránsito

Rafael Villanueva fue imputado por "homicidio culposo"

El comunicador Rafael Villanueva deberá cumplir con medidas cautelares hasta que se dirima su situación judicial a causa del accidente de tránsito.

Rafael Villanueva fue imputado

Rafael Villanueva fue imputado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Justicia uruguaya formalizó este jueves al comunicador Rafael Villanueva por un delito de homicidio culposo en reiteración real con lesiones graves, tras el siniestro de tránsito ocurrido a principios de año en el departamento de Rocha.

La resolución judicial establece un plazo de 150 días de medidas cautelares durante los cuales el conductor de televisión tendrá prohibido salir del país, debiendo entregar sus documentos de viaje y su licencia de conducir como parte del proceso de investigación que busca determinar las responsabilidades penales del hecho.

Accidente en ruta 9

El siniestro fatal se registró en el kilómetro 272 de la ruta 9, cuando el vehículo conducido por Villanueva impactó por alcance a una motocicleta en la que viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, un hombre de 31 años, falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó herida de gravedad y permaneció internada durante varios días. Las pericias técnicas incorporadas al expediente indican que la motocicleta no llevaba la luz trasera encendida al momento del impacto, aunque también señalan que el automóvil circulaba a una velocidad estimada de entre 108 y 120 kilómetros por hora. No obstante, los exámenes toxicológicos descartaron de manera definitiva la presencia de alcohol en el organismo del comunicador.

Un giro en la investigación

Más allá de la situación procesal de Villanueva, el caso tomó un giro inesperado a raíz del peritaje realizado al teléfono celular de la víctima. El análisis de las conversaciones de WhatsApp reveló un vínculo estrecho entre el fallecido y un efectivo policial perteneciente a una comisaría de las inmediaciones de Castillos. Según fuentes de la investigación, el funcionario público le brindaba asesoramiento al joven para evitar los controles policiales en las rutas con el fin de facilitar el transporte de estupefacientes. Las autoridades investigan ahora si existía una connivencia activa para la comercialización de drogas entre el agente y el fallecido.

Ante la gravedad de estos hallazgos, el Ministerio del Interior, a través del departamento de Asuntos Internos, dispuso el sumario administrativo y la separación inmediata del cargo para el efectivo policial involucrado. Aunque por el momento no se han dictado medidas cautelares contra el funcionario, su situación permanece bajo la órbita de la Fiscalía, que espera profundizar en la indagatoria tras la feria judicial de diciembre. Este nuevo carril de investigación administrativa y penal se desarrolla de forma paralela a la causa por el siniestro vial, exponiendo una trama de presunta corrupción institucional que ha generado una fuerte repercusión en el ámbito judicial de Rocha.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar