Rafael Villanueva fue imputado por "homicidio culposo"

Un giro en la investigación

Más allá de la situación procesal de Villanueva, el caso tomó un giro inesperado a raíz del peritaje realizado al teléfono celular de la víctima. El análisis de las conversaciones de WhatsApp reveló un vínculo estrecho entre el fallecido y un efectivo policial perteneciente a una comisaría de las inmediaciones de Castillos. Según fuentes de la investigación, el funcionario público le brindaba asesoramiento al joven para evitar los controles policiales en las rutas con el fin de facilitar el transporte de estupefacientes. Las autoridades investigan ahora si existía una connivencia activa para la comercialización de drogas entre el agente y el fallecido.

Ante la gravedad de estos hallazgos, el Ministerio del Interior, a través del departamento de Asuntos Internos, dispuso el sumario administrativo y la separación inmediata del cargo para el efectivo policial involucrado. Aunque por el momento no se han dictado medidas cautelares contra el funcionario, su situación permanece bajo la órbita de la Fiscalía, que espera profundizar en la indagatoria tras la feria judicial de diciembre. Este nuevo carril de investigación administrativa y penal se desarrolla de forma paralela a la causa por el siniestro vial, exponiendo una trama de presunta corrupción institucional que ha generado una fuerte repercusión en el ámbito judicial de Rocha.