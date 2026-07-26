Gobierno destacó en la ONU mejora en la seguridad vial

La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron un encuentro de alto nivel para impulsar el logro del objetivo del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2021-2030 que propone reducir en 50% las muertes y lesiones por siniestros de tránsito hacia el 2030.

Compromiso con seguridad vial

Durante su exposición, Metediera, señaló que Uruguay prioriza, en sus políticas públicas, a las personas y la protección de la vida, “con la certeza de que la seguridad vial debe ser integrada en las políticas de salud, transporte, educación, desarrollo urbano e infraestructura, con una visión sustentada en la evidencia, con liderazgo institucional y un compromiso sostenido de todo el Estado y la sociedad”.

Asimismo, explicó que se fortaleció el rol del organismo como rector de la política de seguridad vial, mediante la coordinación nacional con gobiernos departamentales, fuerzas de fiscalización, el sistema de justicia, la academia y la sociedad civil. Añadió que, en ese contexto, se elaboró un plan de trabajo con seis líneas estratégicas que, en este primer semestre del año, permitió reducir un 12,5% las muertes a causa de siniestros de tránsito.

Avance en cooperación

Repasó, además, los avances en cooperación internacional y regional. Destacó la aprobación, en junio, de la Declaración de Madrid, que será sometida a consideración de los mandatarios en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

En el cierre de su disertación, Metediera afirmó que el Gobierno considera que alcanzar los objetivos del Decenio para la Seguridad Vial exige liderazgo político, cooperación internacional y la firme decisión de transformar la evidencia en acción.